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При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 02.05.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:13
2023-05-02T19:13
2023-05-02T19:13
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 мая по состоянию на 19.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Кузнецкой, 29 погиб мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель