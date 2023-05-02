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При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 02.05.2023

При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:13

2023-05-02T19:13

2023-05-02T19:13

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 мая по состоянию на 19.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Кузнецкой, 29 погиб мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк