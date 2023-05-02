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Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869047271.html
Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 3 часа 15 минут обстреляли Горловку, Петровское, Михайловку и Яковлевку, выпущено семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T06:09
2023-05-02T06:09
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за 3 часа 15 минут обстреляли Горловку, Петровское, Михайловку и Яковлевку, выпущено семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 03.30 тремя снарядами калибра 152 миллиметра была обстреляна Михайловка. В 04.30 пять снарядов этого же калибра выпустили по Яковлевке. Украинские войска обстреляли Горловку тремя "натовскими" снарядами в 05.45. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230501/postradavshaya-1869035668.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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горловка, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска за три часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

ВСУ за три часа выпустили по четырем населенным пунктам в ДНР 15 снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела
Сотрудник СЦКК на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за 3 часа 15 минут обстреляли Горловку, Петровское, Михайловку и Яковлевку, выпущено семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 02.30 - населенный пункт Новоукраинка – населенный пункт Петровское: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что в 03.30 тремя снарядами калибра 152 миллиметра была обстреляна Михайловка. В 04.30 пять снарядов этого же калибра выпустили по Яковлевке.
Украинские войска обстреляли Горловку тремя "натовскими" снарядами в 05.45.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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