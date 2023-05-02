https://ria.ru/20230502/obmen-1869040922.html

Блинкен назвал "нерегулярным" диалог с Россией по обмену заключенными

Блинкен назвал "нерегулярным" диалог с Россией по обмену заключенными - РИА Новости, 02.05.2023

Блинкен назвал "нерегулярным" диалог с Россией по обмену заключенными

США остаются в контакте с Россией по поводу обмена заключенными, но диалог носит нерегулярный характер, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T01:30

2023-05-02T01:30

2023-05-02T01:33

россия

сша

энтони блинкен

эван гершкович

пол уилан

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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США остаются в контакте с Россией по поводу обмена заключенными, но диалог носит нерегулярный характер, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox."Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство. У нас есть канал, который согласовали некоторое время назад президент Байден и президент Путин. Мы продолжим этим заниматься", - сказал он.США добиваются освобождения своих граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, которые находятся под стражей в России по обвинению в шпионаже.

https://ria.ru/20230502/cherkasov-1869038822.html

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россия, сша, энтони блинкен, эван гершкович, пол уилан, в мире