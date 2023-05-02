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Блинкен назвал "нерегулярным" диалог с Россией по обмену заключенными
Блинкен назвал "нерегулярным" диалог с Россией по обмену заключенными - РИА Новости, 02.05.2023
Блинкен назвал "нерегулярным" диалог с Россией по обмену заключенными
США остаются в контакте с Россией по поводу обмена заключенными, но диалог носит нерегулярный характер, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T01:30
2023-05-02T01:30
2023-05-02T01:33
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США остаются в контакте с Россией по поводу обмена заключенными, но диалог носит нерегулярный характер, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox."Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство. У нас есть канал, который согласовали некоторое время назад президент Байден и президент Путин. Мы продолжим этим заниматься", - сказал он.США добиваются освобождения своих граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, которые находятся под стражей в России по обвинению в шпионаже.
https://ria.ru/20230502/cherkasov-1869038822.html
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россия, сша, энтони блинкен, эван гершкович, пол уилан, в мире
Россия, США, Энтони Блинкен, Эван Гершкович, Пол Уилан, В мире
Блинкен назвал "нерегулярным" диалог с Россией по обмену заключенными
Блинкен: диалог между Россией и США по обмену заключенными носит нерегулярный характер