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Житель Волгограда 20 раз ударил ножом бывшую сожительницу
Житель Волгограда 20 раз ударил ножом бывшую сожительницу - РИА Новости, 02.05.2023
Житель Волгограда 20 раз ударил ножом бывшую сожительницу
Жителя Волгограда подозревают в убийстве бывшей сожительницы, которой он нанес не менее 20 ударов ножом, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:19
2023-05-02T17:19
2023-05-02T17:19
происшествия
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 2 мая - РИА Новости. Жителя Волгограда подозревают в убийстве бывшей сожительницы, которой он нанес не менее 20 ударов ножом, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области. По информации ведомства, утром во вторник 60-летний житель Волгограда пришел к своей бывшей сожительнице для выяснения отношений. "Воспользовавшись моментом, когда входная дверь открылась, подозреваемый зашел в квартиру, где нанес женщине более 20 ранений в различные части тела. Повреждения стали для нее смертельными", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что подозреваемый скрылся с места преступления, но позже был задержан.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Житель Волгограда 20 раз ударил ножом бывшую сожительницу
Шестидесятилетний житель Волгограда убил бывшую сожительницу, ударив ее 20 раз ножом