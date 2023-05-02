https://ria.ru/20230502/nozh-1869214758.html

Житель Волгограда 20 раз ударил ножом бывшую сожительницу

Житель Волгограда 20 раз ударил ножом бывшую сожительницу - РИА Новости, 02.05.2023

Житель Волгограда 20 раз ударил ножом бывшую сожительницу

Жителя Волгограда подозревают в убийстве бывшей сожительницы, которой он нанес не менее 20 ударов ножом, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:19

2023-05-02T17:19

2023-05-02T17:19

происшествия

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОЛГОГРАД, 2 мая - РИА Новости. Жителя Волгограда подозревают в убийстве бывшей сожительницы, которой он нанес не менее 20 ударов ножом, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области. По информации ведомства, утром во вторник 60-летний житель Волгограда пришел к своей бывшей сожительнице для выяснения отношений. "Воспользовавшись моментом, когда входная дверь открылась, подозреваемый зашел в квартиру, где нанес женщине более 20 ранений в различные части тела. Повреждения стали для нее смертельными", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что подозреваемый скрылся с места преступления, но позже был задержан.

https://ria.ru/20230428/konflikt-1868620454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия