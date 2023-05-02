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Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака
Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака - РИА Новости, 02.05.2023
Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака
В апреле Индия впервые импортировала больше российской нефти, чем сырья из Саудовской Аравии и Ирака, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:39
2023-05-02T12:39
2023-05-02T13:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В апреле Индия впервые импортировала больше российской нефти, чем сырья из Саудовской Аравии и Ирака, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. "Импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака в прошлом месяце", — говорится в публикации.По данным Vortexa, в апреле Индия получала из России 1,7 миллиона баррелей в сутки. При этом апрельские поставки из составили 812 тысяч баррелей в сутки, из Саудовской Аравии — 671 тысячу. Объемы импорта российской нефти за месяц почти не изменились — в марте поставки составили 1,6 миллиона баррелей ежесуточно. В то же время год назад показатель составил всего 270 тысяч баррелей в сутки.Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Как отметили ранее аналитики Vortexa, в марте ее доля в индийском импорте выросла до 34 процентов.
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РИА Новости
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экономика, индия, саудовская аравия, ирак, нефть, цены на нефть, в мире, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Индия, Саудовская Аравия, Ирак, Нефть, Цены на нефть, В мире, Россия
Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака
Поставки нефти из России в Индию впервые превысили ее импорт из Саудовской Аравии и Ирака
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
В апреле Индия впервые импортировала больше российской нефти, чем сырья из Саудовской Аравии и Ирака, сообщило агентство Блумберг
со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
"Импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака в прошлом месяце", — говорится в публикации.
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По данным Vortexa, в апреле Индия получала из России 1,7 миллиона баррелей в сутки. При этом апрельские поставки из составили 812 тысяч баррелей в сутки, из Саудовской Аравии — 671 тысячу.
Объемы импорта российской нефти за месяц почти не изменились — в марте поставки составили 1,6 миллиона баррелей ежесуточно. В то же время год назад показатель составил всего 270 тысяч баррелей в сутки.
Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Как отметили ранее аналитики Vortexa, в марте ее доля в индийском импорте выросла до 34 процентов.
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