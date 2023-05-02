https://ria.ru/20230502/neft-1869118312.html

Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака

Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака - РИА Новости, 02.05.2023

Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака

В апреле Индия впервые импортировала больше российской нефти, чем сырья из Саудовской Аравии и Ирака, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:39

2023-05-02T12:39

2023-05-02T13:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

индия

саудовская аравия

ирак

нефть

цены на нефть

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571826261_0:96:3259:1929_1920x0_80_0_0_923293518bc6e0e9e1ffa67a0b7ba748.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В апреле Индия впервые импортировала больше российской нефти, чем сырья из Саудовской Аравии и Ирака, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. "Импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака в прошлом месяце", — говорится в публикации.По данным Vortexa, в апреле Индия получала из России 1,7 миллиона баррелей в сутки. При этом апрельские поставки из составили 812 тысяч баррелей в сутки, из Саудовской Аравии — 671 тысячу. Объемы импорта российской нефти за месяц почти не изменились — в марте поставки составили 1,6 миллиона баррелей ежесуточно. В то же время год назад показатель составил всего 270 тысяч баррелей в сутки.Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Как отметили ранее аналитики Vortexa, в марте ее доля в индийском импорте выросла до 34 процентов.

https://ria.ru/20230501/poshlina-1868923620.html

https://ria.ru/20230502/vekha-1869045243.html

индия

саудовская аравия

ирак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, индия, саудовская аравия, ирак, нефть, цены на нефть, в мире, россия