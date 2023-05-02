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Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака - РИА Новости, 02.05.2023
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12:39 02.05.2023 (обновлено: 13:00 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/neft-1869118312.html
Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака
Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака - РИА Новости, 02.05.2023
Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака
В апреле Индия впервые импортировала больше российской нефти, чем сырья из Саудовской Аравии и Ирака, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:39
2023-05-02T13:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
индия
саудовская аравия
ирак
нефть
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В апреле Индия впервые импортировала больше российской нефти, чем сырья из Саудовской Аравии и Ирака, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. "Импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака в прошлом месяце", — говорится в публикации.По данным Vortexa, в апреле Индия получала из России 1,7 миллиона баррелей в сутки. При этом апрельские поставки из составили 812 тысяч баррелей в сутки, из Саудовской Аравии — 671 тысячу. Объемы импорта российской нефти за месяц почти не изменились — в марте поставки составили 1,6 миллиона баррелей ежесуточно. В то же время год назад показатель составил всего 270 тысяч баррелей в сутки.Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Как отметили ранее аналитики Vortexa, в марте ее доля в индийском импорте выросла до 34 процентов.
https://ria.ru/20230501/poshlina-1868923620.html
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Индия, Саудовская Аравия, Ирак, Нефть, Цены на нефть, В мире, Россия
Импорт нефти из России в Индию превысил совокупные поставки из СА и Ирака

Поставки нефти из России в Индию впервые превысили ее импорт из Саудовской Аравии и Ирака

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка компании "Татнефть"
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяной станок-качалка компании "Татнефть". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В апреле Индия впервые импортировала больше российской нефти, чем сырья из Саудовской Аравии и Ирака, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
"Импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака в прошлом месяце", — говорится в публикации.
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По данным Vortexa, в апреле Индия получала из России 1,7 миллиона баррелей в сутки. При этом апрельские поставки из составили 812 тысяч баррелей в сутки, из Саудовской Аравии — 671 тысячу.
Объемы импорта российской нефти за месяц почти не изменились — в марте поставки составили 1,6 миллиона баррелей ежесуточно. В то же время год назад показатель составил всего 270 тысяч баррелей в сутки.
Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Как отметили ранее аналитики Vortexa, в марте ее доля в индийском импорте выросла до 34 процентов.
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