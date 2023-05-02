https://ria.ru/20230502/nauka-1867919093.html

Тайны российского плиозавра раскрыли ученые

Тайны российского плиозавра раскрыли ученые - РИА Новости, 02.05.2023

Тайны российского плиозавра раскрыли ученые

Строение и предполагаемое поведение древнего плиозавра удалось выяснить ученым СГУ в составе международной научной группы. По словам специалистов вуза, они... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:00

2023-05-02T09:00

2023-05-02T09:00

наука

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университетская наука

россия

саратовский государственный университет

палеонтология

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Строение и предполагаемое поведение древнего плиозавра удалось выяснить ученым СГУ в составе международной научной группы. По словам специалистов вуза, они провели полную реконструкцию скелета рептилии и составили ее описание. Исследование опубликовано в Zoological Journal of the Linnean Society.В Ульяновской области в 2002 году ученые обнаружили наиболее полный скелет плиозавра раннемеловой эпохи возрастом 130 млн лет. Рептилия, обитавшая в морской воде, получила название "лусхан итильский" (Luskhan itilensis). Согласно мнению палеонтологов, ее можно рассматривать в качестве представителя наиболее продвинутой группы плиозавров подсемейства брахаухенин (Brachaucheninae).Представители семейства вымерших рептилий плиозавров найдены почти по всему земному шару, кроме Антарктиды. До лусхана полные скелеты раннемеловых плиозавров находили в Австралии и обеих Америках. Впервые их описали благодаря исследованиям отложений юрской системы в Западной Европе.Само название "плиозавр", означающее "более ящерица", придумал Ричард Оуэн в 1841 году. Раннемеловых плиозавров в мире найдено крайне мало. Среди них свирепый хищник с зубами-кинжалами махайра (Makhaira rossica) – противоположность рыбоядному лусхану. Описав таких плиозавров, как лусхан и махайра, ученые заполнили "раннемеловой пробел" в их истории. Родственно лусхан близок колумбийскому стеноринхозавру.На территории России останки плиозавров находили часто, но в основном отдельные кости. Довольно полный скелет юрского плиозавра нашли в Саратовской области в 40-х годах XX века.Научный коллектив палеонтологов в 2017 году объяснил название итильского плиозавра тем, что "Итиль" в переводе с тюркского языка "Волга". В тюркском и монгольском языках "луус" это духи и хозяева воды, а "хан" – глава (район Волги являлся центром Золотой Орды. - Прим. ред).Лусхан отказался от роли суперхищника, перейдя на питание мелкой рыбой и кальмарами. Длина животного была оценена учеными по сохранившимся частям скелета в 6,5 метров. Его туловище имело бочкообразную форму, а конечности напоминали ласты. Плиозавр также отличался короткой шеей и крупной вытянутой мордой, похожей на дельфинью, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).Большая часть известных типовых материалов, по которым описаны раннемеловые плиозавры, это неполные скелеты, порой небольшие ассоциации костей, объяснили авторы исследования. Целостность скелета лусхана позволила сделать его детальное анатомическое описание, сопровождаемое огромным количеством фотографий и прорисовок.Виртуальная копия плиозавра создавалась при помощи высокоточного 3D-сканера. Таким образом были получены трехмерные изображения каждой кости его скелета, обратили внимание ученые СГУ. Воссоздавал скелет лусхана, виртуально выпрямив деформации и достроив недостающие фрагменты костей, известный российский палеоскульптор Влад Константинов.В дальнейшем специалисты планируют описать еще одного раннемелового плиозавра, найденного в Ульяновской области, а также сделать цифровые реконструкции других морских рептилий, описанных в России. На данный момент учеными СГУ накоплен значительный материал по юрским и меловым морским рептилиям Поволжья – ихтиозаврам, плезиозаврам и мозазаврам.Исследователи готовят описание целого ряда новых таксонов, родов и видов. В ближайшее время они планируют заняться компьютерной томографией черепов. Это позволит получить более детальную картину анатомии морских рептилий, уточнить их эволюцию и родственные связи.В научном исследовании участвовали Льежский университет (Лаборатория динамики эволюции и разнообразия), Оксфорсдский университет (Департамент наук о Земле), Геологический институт РАН, Саратовский государственный университет (Кафедра общей геологии и полезных ископаемых), Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Ундоровский палеонтологический музей, Ульяновский естественно-научный музей.

https://ria.ru/20220820/dinozavry-1810789440.html

https://ria.ru/20181205/1543690132.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, саратовский государственный университет, палеонтология