https://ria.ru/20230502/natsproekt-1869113121.html

Миронов призвал создать нацпроект "Народный автомобиль"

Миронов призвал создать нацпроект "Народный автомобиль" - РИА Новости, 02.05.2023

Миронов призвал создать нацпроект "Народный автомобиль"

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что в России легковой автомобиль из средства передвижения может превратиться в роскошь и... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:17

2023-05-02T12:17

2023-05-02T12:17

авто

россия

сергей миронов

эра-глонасс

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что в России легковой автомобиль из средства передвижения может превратиться в роскошь и РФ нужен нацпроект "Народный автомобиль", по которому цена машины составит порядка 500 тысяч рублей. "Продажи новых автомашин понемногу нарастают, но цены не снижаются, и что-то мне подсказывает, будут только расти. И если даже проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок. А значит, проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один – нашей стране нужен "народный автомобиль", отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту", – приводит его слова пресс-служба партии. Как отмечает Миронов, "народный автомобиль" должен обладать следующими основными характеристиками: бензиновый двигатель объемом около 1,5 литра, мощность – 100–120 лошадиных сил, ручная коробка передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация "ЭРА-ГЛОНАСС". "Разумеется, народным такой автомобиль будет лишь при условии доступной цены – порядка 500 тысяч рублей, а это станет возможно только благодаря мощной государственной поддержке. А значит, необходим специальный национальный проект. Иначе мы обречены на старение автопарка, рост смертей и травм на дорогах", – заключил парламентарий.

https://ria.ru/20230425/avtovaz-1867668318.html

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авто, россия, сергей миронов, эра-глонасс