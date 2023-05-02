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Миронов призвал создать нацпроект "Народный автомобиль"
Миронов призвал создать нацпроект "Народный автомобиль" - РИА Новости, 02.05.2023
Миронов призвал создать нацпроект "Народный автомобиль"
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что в России легковой автомобиль из средства передвижения может превратиться в роскошь и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:17
2023-05-02T12:17
2023-05-02T12:17
авто
россия
сергей миронов
эра-глонасс
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что в России легковой автомобиль из средства передвижения может превратиться в роскошь и РФ нужен нацпроект "Народный автомобиль", по которому цена машины составит порядка 500 тысяч рублей. "Продажи новых автомашин понемногу нарастают, но цены не снижаются, и что-то мне подсказывает, будут только расти. И если даже проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок. А значит, проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один – нашей стране нужен "народный автомобиль", отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту", – приводит его слова пресс-служба партии. Как отмечает Миронов, "народный автомобиль" должен обладать следующими основными характеристиками: бензиновый двигатель объемом около 1,5 литра, мощность – 100–120 лошадиных сил, ручная коробка передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация "ЭРА-ГЛОНАСС". "Разумеется, народным такой автомобиль будет лишь при условии доступной цены – порядка 500 тысяч рублей, а это станет возможно только благодаря мощной государственной поддержке. А значит, необходим специальный национальный проект. Иначе мы обречены на старение автопарка, рост смертей и травм на дорогах", – заключил парламентарий.
https://ria.ru/20230425/avtovaz-1867668318.html
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авто, россия, сергей миронов, эра-глонасс
Авто, Россия, Сергей Миронов, ЭРА-ГЛОНАСС
Миронов призвал создать нацпроект "Народный автомобиль"
Миронов: нужно создать нацпроект, по которому цена машины составит около 500 тысяч рублей
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что в России легковой автомобиль из средства передвижения может превратиться в роскошь и РФ нужен нацпроект "Народный автомобиль", по которому цена машины составит порядка 500 тысяч рублей.
"Продажи новых автомашин понемногу нарастают, но цены не снижаются, и что-то мне подсказывает, будут только расти. И если даже проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок. А значит, проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один – нашей стране нужен "народный автомобиль", отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту", – приводит его слова пресс-служба партии.
Как отмечает Миронов, "народный автомобиль" должен обладать следующими основными характеристиками: бензиновый двигатель объемом около 1,5 литра, мощность – 100–120 лошадиных сил, ручная коробка передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация "ЭРА-ГЛОНАСС".
"Разумеется, народным такой автомобиль будет лишь при условии доступной цены – порядка 500 тысяч рублей, а это станет возможно только благодаря мощной государственной поддержке. А значит, необходим специальный национальный проект. Иначе мы обречены на старение автопарка, рост смертей и травм на дорогах", – заключил парламентарий.
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