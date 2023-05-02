https://ria.ru/20230502/nastuplenie-1869274317.html

Американский генерал заявил о готовности Украины к наступлению

Американский генерал заявил о готовности Украины к наступлению - РИА Новости, 02.05.2023

Американский генерал заявил о готовности Украины к наступлению

Украина прямо сейчас имеет возможность проведения наступательных операций, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:36

2023-05-02T20:36

2023-05-02T20:36

в мире

украина

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россия

марк милли

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вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Украина прямо сейчас имеет возможность проведения наступательных операций, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. "Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции", - сообщил он в интервью журналу Foreign Affairs. Милли добавил, что у Киева достаточно ресурсов и для обороны, которые значительно выросли за последний год. При этом, американский генерал не стал называть сроков начала возможной наступательной операции, отметив, что решение будет принимать Украина. "У них значительный объем планирования и координации, и всего, что делать, если бы они решили провести наступательную операцию", - заметил Милли. Он также предположил, что конфликт не закончится в текущем году. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869134561.html

https://ria.ru/20230501/nastuplenie-1868952054.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, марк милли, владимир путин, вооруженные силы сша