Американский генерал заявил о готовности Украины к наступлению
Генерал ВС США Милли: Украина уже имеет возможность проведения наступательных операций
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Украина прямо сейчас имеет возможность проведения наступательных операций, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
"Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции", - сообщил он в интервью журналу Foreign Affairs.
Милли добавил, что у Киева достаточно ресурсов и для обороны, которые значительно выросли за последний год. При этом, американский генерал не стал называть сроков начала возможной наступательной операции, отметив, что решение будет принимать Украина.
"У них значительный объем планирования и координации, и всего, что делать, если бы они решили провести наступательную операцию", - заметил Милли. Он также предположил, что конфликт не закончится в текущем году.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.