https://ria.ru/20230502/naemniki-1869008784.html
Франция посадила своих борцов с "российской агрессией"
Франция посадила своих борцов с "российской агрессией" - РИА Новости, 02.05.2023
Франция посадила своих борцов с "российской агрессией"
В Париже задержали двух человек, вернувшихся с Украины. Оба — граждане Франции, в боевых действиях участвовали на стороне ВСУ. Французских наемников в так... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:00
2023-05-02T08:00
2023-05-02T08:40
аналитика
франция
вооруженные силы украины
украина
в мире
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В Париже задержали двух человек, вернувшихся с Украины. Оба — граждане Франции, в боевых действиях участвовали на стороне ВСУ. Французских наемников в так называемом международном легионе — не менее четырех сотен. Но важнее другое: едва они вышли из автобуса, их немедленно арестовали. И не просто арестовали. А практически тут же препроводили под белы руки к судье. Решение было вынесено мгновенно — полтора года тюремного заключения. Причина — оба преступника принадлежали к неонацистской группировке (что во Франции преследуется в соответствии с законом), похвалялись свастикой (изображение которой, любое, хоть в виде татуировки, тоже расценивается как преступление) и, как вишенка на торте, — в багаже обоих были найдены заряженные под завязку магазины к автоматическим винтовкам, а еще оптические прицелы. И это тоже уголовка. Словом, "борцы за свободу Украины от российского ига" для французской юстиции — люди, опасные для общества. И за ними обоими контрразведчики вели длительное наблюдение, их данные были помечены — "угроза национальной безопасности Франции".Винтовка с оптическим прицелом — излюбленный выбор оружия террористов. Неонацисты во Франции имеют длинную историю организации покушений, в том числе и на генерала де Голля, и на президента Миттерана. Был раскрыт заговор, когда собирались ликвидировать и Макрона. Короче, рифма складывается так, что контрразведчики действуют резко, без сантиментов, длительных допросов и, главное, практически никак не привлекая внимания прессы.Но это во Франции.На Украине тем, кого посадили под тюремный замок в Париже, будь они трижды французы, в смысле выражения взглядов и действий — полное раздолье. Об этом многократно напоминало издание Mediapart, но эти публикации не вписывались в нарисованную прессой картинку, когда "сражаются за свободу против русского имперского ига". Согласно приведенным сведениям, неонацистское (и запрещенное во Франции) движение Zouaves (превосходство белой расы, деление людей на унтер- и уберменшей, открытые призывы к уничтожению "других") на протяжении нескольких лет поддерживало "Азов"* не только материально, но и рекрутируя среди своих сторонников наемников для войны с русскими.И это не фигура речи. Фотографии, плакаты, содержание татуировок не оставляют ни малейшего сомнения в целях и идеях тех французов, что отправились воевать против нашей страны. Социальные профили не сильно разнятся — чаще всего это армейские отставники, уволенные из вооруженных сил именно за неонацизм. И именно там и тогда военная контрразведка взяла их на карандаш и начала вести. И, скорее всего, и ведет. Тех, кто еще на Украине. Есть данные, что в рядах "международного легиона" в настоящий момент находятся несколько десятков французских неонацистов. Они там потому, что их объединяет неонацистская идеология. В основе которой — уничтожение людей. Других. Русских, но не обязательно славян. Это могут быть и чеченцы, и буряты, и татары, и уроженцы Сибири. Короче, всех, кто не бел, не румян и не вписывается в новое понимание "арийской нации и крови".Абсолютно принципиально вот что — в иерархии государственной и общественной безопасности Франции неонацизм и исламизм стоят рядом. Потому что в этих двух течениях, по мнению французских властей, и кроется главная угроза: там вербуются потенциальные террористы и туда стекаются нелегальные денежные потоки.Зато стоит им отъехать на Украину, надеть шевроны с соответствующей символикой, как они, эти неонацисты (ровно те же персонажи, с именами и фамилиями), немедленно становятся "борцами за свободу и независимость, приближающие победу Украины". Именно им в помощь отправляют колесные танки и гаубицы, снаряды и прочее военное снаряжение и оборудование. Именно их обучают натовские отставники, чье присутствие уже мало кто скрывает.Таким образом, если оптический прицел и полный магазин патронов для автоматической винтовки, но во Франции, то это преступник и его место на нарах плюс постоянное нахождение под колпаком контрразведки. Если все то же самое, но на Украине, с теми же взглядами, той же человеконенавистнической психологией, с теми же идеями "убивать русских недочеловеков", то это не просто приемлемо. Это приветствуется как "вклад в победу над российской агрессией".У французов как у нации, считающей себя самой умной, великой, а также прародительницей и основательницей всего самого прогрессивного, увы, короткая память. Поэтому, в силу русской широты и щедрости, заметим: у оружия есть свойство обращаться против тех, кто его произвел. Так было во время югославской бойни, так было во время войны с ИГ*. Вряд ли нынешний геополитический кризис станет исключением, как и, вполне вероятно, в оптических прицелах этих современных винтовок, которыми хотели убивать русских, могут оказаться сами французы. Только потом не говорите, что вас не предупреждали.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230328/nato-1861163520.html
https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, франция, вооруженные силы украины, украина, в мире
Аналитика, Франция, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
В Париже задержали
двух человек, вернувшихся с Украины. Оба — граждане Франции, в боевых действиях участвовали на стороне ВСУ. Французских наемников в так называемом международном легионе — не менее четырех сотен. Но важнее другое: едва они вышли из автобуса, их немедленно арестовали. И не просто арестовали. А практически тут же препроводили под белы руки к судье. Решение было вынесено мгновенно — полтора года тюремного заключения.
Причина — оба преступника принадлежали к неонацистской группировке (что во Франции преследуется в соответствии с законом), похвалялись свастикой (изображение которой, любое, хоть в виде татуировки, тоже расценивается как преступление) и, как вишенка на торте, — в багаже обоих были найдены заряженные под завязку магазины к автоматическим винтовкам, а еще оптические прицелы. И это тоже уголовка. Словом, "борцы за свободу Украины от российского ига" для французской юстиции — люди, опасные для общества. И за ними обоими контрразведчики вели длительное наблюдение, их данные были помечены — "угроза национальной безопасности Франции".
Винтовка с оптическим прицелом — излюбленный выбор оружия террористов. Неонацисты во Франции имеют длинную историю организации покушений, в том числе и на генерала де Голля, и на президента Миттерана. Был раскрыт заговор, когда собирались ликвидировать и Макрона. Короче, рифма складывается так, что контрразведчики действуют резко, без сантиментов, длительных допросов и, главное, практически никак не привлекая внимания прессы.
Во Франции дали неожиданную оценку политике НАТО на Украине
На Украине тем, кого посадили под тюремный замок в Париже, будь они трижды французы, в смысле выражения взглядов и действий — полное раздолье. Об этом многократно напоминало издание Mediapart, но эти публикации не вписывались в нарисованную прессой картинку, когда "сражаются за свободу против русского имперского ига". Согласно приведенным сведениям, неонацистское (и запрещенное во Франции) движение Zouaves (превосходство белой расы, деление людей на унтер- и уберменшей, открытые призывы к уничтожению "других") на протяжении нескольких лет поддерживало "Азов"* не только материально, но и рекрутируя среди своих сторонников наемников для войны с русскими.
И это не фигура речи. Фотографии, плакаты, содержание татуировок не оставляют ни малейшего сомнения в целях и идеях тех французов, что отправились воевать против нашей страны. Социальные профили не сильно разнятся — чаще всего это армейские отставники, уволенные из вооруженных сил именно за неонацизм. И именно там и тогда военная контрразведка взяла их на карандаш и начала вести. И, скорее всего, и ведет. Тех, кто еще на Украине. Есть данные, что в рядах "международного легиона" в настоящий момент находятся несколько десятков французских неонацистов. Они там потому, что их объединяет неонацистская идеология. В основе которой — уничтожение людей. Других. Русских, но не обязательно славян. Это могут быть и чеченцы, и буряты, и татары, и уроженцы Сибири. Короче, всех, кто не бел, не румян и не вписывается в новое понимание "арийской нации и крови".
Абсолютно принципиально вот что — в иерархии государственной и общественной безопасности Франции неонацизм и исламизм стоят рядом. Потому что в этих двух течениях, по мнению французских властей, и кроется главная угроза: там вербуются потенциальные террористы и туда стекаются нелегальные денежные потоки.
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Зато стоит им отъехать на Украину, надеть шевроны с соответствующей символикой, как они, эти неонацисты (ровно те же персонажи, с именами и фамилиями), немедленно становятся "борцами за свободу и независимость, приближающие победу Украины". Именно им в помощь отправляют колесные танки и гаубицы, снаряды и прочее военное снаряжение и оборудование. Именно их обучают натовские отставники, чье присутствие уже мало кто скрывает.
Таким образом, если оптический прицел и полный магазин патронов для автоматической винтовки, но во Франции, то это преступник и его место на нарах плюс постоянное нахождение под колпаком контрразведки. Если все то же самое, но на Украине, с теми же взглядами, той же человеконенавистнической психологией, с теми же идеями "убивать русских недочеловеков", то это не просто приемлемо. Это приветствуется как "вклад в победу над российской агрессией".
У французов как у нации, считающей себя самой умной, великой, а также прародительницей и основательницей всего самого прогрессивного, увы, короткая память. Поэтому, в силу русской широты и щедрости, заметим: у оружия есть свойство обращаться против тех, кто его произвел. Так было во время югославской бойни, так было во время войны с ИГ
*. Вряд ли нынешний геополитический кризис станет исключением, как и, вполне вероятно, в оптических прицелах этих современных винтовок, которыми хотели убивать русских, могут оказаться сами французы. Только потом не говорите, что вас не предупреждали.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма