https://ria.ru/20230502/naemniki-1869008784.html

Франция посадила своих борцов с "российской агрессией"

Франция посадила своих борцов с "российской агрессией" - РИА Новости, 02.05.2023

Франция посадила своих борцов с "российской агрессией"

В Париже задержали двух человек, вернувшихся с Украины. Оба — граждане Франции, в боевых действиях участвовали на стороне ВСУ. Французских наемников в так... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:00

2023-05-02T08:00

2023-05-02T08:40

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В Париже задержали двух человек, вернувшихся с Украины. Оба — граждане Франции, в боевых действиях участвовали на стороне ВСУ. Французских наемников в так называемом международном легионе — не менее четырех сотен. Но важнее другое: едва они вышли из автобуса, их немедленно арестовали. И не просто арестовали. А практически тут же препроводили под белы руки к судье. Решение было вынесено мгновенно — полтора года тюремного заключения. Причина — оба преступника принадлежали к неонацистской группировке (что во Франции преследуется в соответствии с законом), похвалялись свастикой (изображение которой, любое, хоть в виде татуировки, тоже расценивается как преступление) и, как вишенка на торте, — в багаже обоих были найдены заряженные под завязку магазины к автоматическим винтовкам, а еще оптические прицелы. И это тоже уголовка. Словом, "борцы за свободу Украины от российского ига" для французской юстиции — люди, опасные для общества. И за ними обоими контрразведчики вели длительное наблюдение, их данные были помечены — "угроза национальной безопасности Франции".Винтовка с оптическим прицелом — излюбленный выбор оружия террористов. Неонацисты во Франции имеют длинную историю организации покушений, в том числе и на генерала де Голля, и на президента Миттерана. Был раскрыт заговор, когда собирались ликвидировать и Макрона. Короче, рифма складывается так, что контрразведчики действуют резко, без сантиментов, длительных допросов и, главное, практически никак не привлекая внимания прессы.Но это во Франции.На Украине тем, кого посадили под тюремный замок в Париже, будь они трижды французы, в смысле выражения взглядов и действий — полное раздолье. Об этом многократно напоминало издание Mediapart, но эти публикации не вписывались в нарисованную прессой картинку, когда "сражаются за свободу против русского имперского ига". Согласно приведенным сведениям, неонацистское (и запрещенное во Франции) движение Zouaves (превосходство белой расы, деление людей на унтер- и уберменшей, открытые призывы к уничтожению "других") на протяжении нескольких лет поддерживало "Азов"* не только материально, но и рекрутируя среди своих сторонников наемников для войны с русскими.И это не фигура речи. Фотографии, плакаты, содержание татуировок не оставляют ни малейшего сомнения в целях и идеях тех французов, что отправились воевать против нашей страны. Социальные профили не сильно разнятся — чаще всего это армейские отставники, уволенные из вооруженных сил именно за неонацизм. И именно там и тогда военная контрразведка взяла их на карандаш и начала вести. И, скорее всего, и ведет. Тех, кто еще на Украине. Есть данные, что в рядах "международного легиона" в настоящий момент находятся несколько десятков французских неонацистов. Они там потому, что их объединяет неонацистская идеология. В основе которой — уничтожение людей. Других. Русских, но не обязательно славян. Это могут быть и чеченцы, и буряты, и татары, и уроженцы Сибири. Короче, всех, кто не бел, не румян и не вписывается в новое понимание "арийской нации и крови".Абсолютно принципиально вот что — в иерархии государственной и общественной безопасности Франции неонацизм и исламизм стоят рядом. Потому что в этих двух течениях, по мнению французских властей, и кроется главная угроза: там вербуются потенциальные террористы и туда стекаются нелегальные денежные потоки.Зато стоит им отъехать на Украину, надеть шевроны с соответствующей символикой, как они, эти неонацисты (ровно те же персонажи, с именами и фамилиями), немедленно становятся "борцами за свободу и независимость, приближающие победу Украины". Именно им в помощь отправляют колесные танки и гаубицы, снаряды и прочее военное снаряжение и оборудование. Именно их обучают натовские отставники, чье присутствие уже мало кто скрывает.Таким образом, если оптический прицел и полный магазин патронов для автоматической винтовки, но во Франции, то это преступник и его место на нарах плюс постоянное нахождение под колпаком контрразведки. Если все то же самое, но на Украине, с теми же взглядами, той же человеконенавистнической психологией, с теми же идеями "убивать русских недочеловеков", то это не просто приемлемо. Это приветствуется как "вклад в победу над российской агрессией".У французов как у нации, считающей себя самой умной, великой, а также прародительницей и основательницей всего самого прогрессивного, увы, короткая память. Поэтому, в силу русской широты и щедрости, заметим: у оружия есть свойство обращаться против тех, кто его произвел. Так было во время югославской бойни, так было во время войны с ИГ*. Вряд ли нынешний геополитический кризис станет исключением, как и, вполне вероятно, в оптических прицелах этих современных винтовок, которыми хотели убивать русских, могут оказаться сами французы. Только потом не говорите, что вас не предупреждали.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230328/nato-1861163520.html

https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, франция, вооруженные силы украины, украина, в мире