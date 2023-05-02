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Временного поверенного в делах Польши в России вызвали в МИД
Временного поверенного в делах Польши в России вызвали в МИД - РИА Новости, 02.05.2023
Временного поверенного в делах Польши в России вызвали в МИД
Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский прибыл к зданию МИД РФ, куда был вызван в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, передает РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:55
2023-05-02T15:55
2023-05-02T15:56
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польша
варшава
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский прибыл к зданию МИД РФ, куда был вызван в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Во вторник посольство России в Польше сообщило, что направило в МИД республики ноту протеста.
https://ria.ru/20230502/reparatsii-1869167497.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, варшава, в мире
Россия, Польша, Варшава, В мире
Временного поверенного в делах Польши в России вызвали в МИД
Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД из-за изъятия здания школы в Варшаве