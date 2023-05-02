https://ria.ru/20230502/metro-1869068704.html

В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить

В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить - РИА Новости, 02.05.2023

В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить

Мужчина в московском метро спрыгнул на рельсы и зашел в служебную зону, чтобы выкурить сигарету, его "путешествие" закончилось семью сутками ареста, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:03

2023-05-02T10:03

2023-05-02T10:53

происшествия

россия

москва

московский метрополитен

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мужчина в московском метро спрыгнул на рельсы и зашел в служебную зону, чтобы выкурить сигарету, его "путешествие" закончилось семью сутками ареста, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По информации главка, инцидент произошел в ночное время на станции "ВДНХ" "оранжевой" ветки метро. Мужчина спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону. "После срабатывания сигнального устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель, нарушитель незамедлительно был задержан... и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 31-летний уроженец Пермского края. Выяснилось, что мотивом его опасных действий стало желание выкурить сигарету", - рассказали в полиции. На мужчину составили административный протокол (повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования, часть 3 статьи 11.15 КоАП РФ), суд выписал ему семь суток ареста, отметили в пресс-службе. Дату происшествия и какое имущество было повреждено, в главке не уточнили.

https://ria.ru/20230413/ugroza-1865003905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)