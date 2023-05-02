В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить
В Москве на станции метро ВДНХ мужчина прыгнул на рельсы и пошел в служебную зону покурить
© Кадр камеры видеонаблюденияМомент проникновения пассажира московского метро в тоннель
© Кадр камеры видеонаблюдения
Момент проникновения пассажира московского метро в тоннель
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мужчина в московском метро спрыгнул на рельсы и зашел в служебную зону, чтобы выкурить сигарету, его "путешествие" закончилось семью сутками ареста, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации главка, инцидент произошел в ночное время на станции "ВДНХ" "оранжевой" ветки метро. Мужчина спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону.
"После срабатывания сигнального устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель, нарушитель незамедлительно был задержан... и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 31-летний уроженец Пермского края. Выяснилось, что мотивом его опасных действий стало желание выкурить сигарету", - рассказали в полиции.
На мужчину составили административный протокол (повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования, часть 3 статьи 11.15 КоАП РФ), суд выписал ему семь суток ареста, отметили в пресс-службе.
Дату происшествия и какое имущество было повреждено, в главке не уточнили.