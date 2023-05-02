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В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить - РИА Новости, 02.05.2023
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10:03 02.05.2023 (обновлено: 10:53 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/metro-1869068704.html
В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить
В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить - РИА Новости, 02.05.2023
В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить
Мужчина в московском метро спрыгнул на рельсы и зашел в служебную зону, чтобы выкурить сигарету, его "путешествие" закончилось семью сутками ареста, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:03
2023-05-02T10:53
происшествия
россия
москва
московский метрополитен
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мужчина в московском метро спрыгнул на рельсы и зашел в служебную зону, чтобы выкурить сигарету, его "путешествие" закончилось семью сутками ареста, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По информации главка, инцидент произошел в ночное время на станции "ВДНХ" "оранжевой" ветки метро. Мужчина спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону. "После срабатывания сигнального устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель, нарушитель незамедлительно был задержан... и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 31-летний уроженец Пермского края. Выяснилось, что мотивом его опасных действий стало желание выкурить сигарету", - рассказали в полиции. На мужчину составили административный протокол (повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования, часть 3 статьи 11.15 КоАП РФ), суд выписал ему семь суток ареста, отметили в пресс-службе. Дату происшествия и какое имущество было повреждено, в главке не уточнили.
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происшествия, россия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Московский метрополитен, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить

В Москве на станции метро ВДНХ мужчина прыгнул на рельсы и пошел в служебную зону покурить

© Кадр камеры видеонаблюденияМомент проникновения пассажира московского метро в тоннель
Момент проникновения пассажира московского метро в тоннель
© Кадр камеры видеонаблюдения
Момент проникновения пассажира московского метро в тоннель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мужчина в московском метро спрыгнул на рельсы и зашел в служебную зону, чтобы выкурить сигарету, его "путешествие" закончилось семью сутками ареста, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации главка, инцидент произошел в ночное время на станции "ВДНХ" "оранжевой" ветки метро. Мужчина спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону.
"После срабатывания сигнального устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель, нарушитель незамедлительно был задержан... и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 31-летний уроженец Пермского края. Выяснилось, что мотивом его опасных действий стало желание выкурить сигарету", - рассказали в полиции.
На мужчину составили административный протокол (повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования, часть 3 статьи 11.15 КоАП РФ), суд выписал ему семь суток ареста, отметили в пресс-службе.
Дату происшествия и какое имущество было повреждено, в главке не уточнили.
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ПроисшествияРоссияМоскваМосковский метрополитенМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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