https://ria.ru/20230502/mer-1869049159.html

Разъяренный венгерский мэр выгнал украинцев после нападений на женщин

Разъяренный венгерский мэр выгнал украинцев после нападений на женщин - РИА Новости, 02.05.2023

Разъяренный венгерский мэр выгнал украинцев после нападений на женщин

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, преследовавших местных девушек. Соответствующее видео он опубликовал на своей... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T07:09

2023-05-02T07:09

2023-05-02T07:09

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управление верховного комиссара оон по делам беженцев

венгрия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, преследовавших местных девушек. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсетях, сообщает index.hu.Дьюрич объяснил, что из местного общежития рабочих поступило две жалобы на то, что гастарбайтеры из украинского Закарпатья изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Мэр отметил, что не намерен терпеть такие случаи."Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша", — заявил мэр.На видео видно, как Дьюрич в сопровождении полицейских прибыл в общежитие украинских рабочих и потребовал от них отправиться на родину, чтобы "воевать с чеченцами".Дьюрича добавил, что пока он руководит Керепешом, он не потерпит притеснений молодых девушек, а также будет бороться с другими преступлениями. Мэр также потребовал от полиции решительных действий для защиты местных жителей.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более 5 миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.

https://ria.ru/20230416/bezhentsy-1865674571.html

https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html

европа

венгрия

украина

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в мире, европа, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, венгрия, украина