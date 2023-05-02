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Разъяренный венгерский мэр выгнал украинцев после нападений на женщин
Разъяренный венгерский мэр выгнал украинцев после нападений на женщин - РИА Новости, 02.05.2023
Разъяренный венгерский мэр выгнал украинцев после нападений на женщин
Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, преследовавших местных девушек. Соответствующее видео он опубликовал на своей... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T07:09
2023-05-02T07:09
2023-05-02T07:09
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, преследовавших местных девушек. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсетях, сообщает index.hu.Дьюрич объяснил, что из местного общежития рабочих поступило две жалобы на то, что гастарбайтеры из украинского Закарпатья изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Мэр отметил, что не намерен терпеть такие случаи."Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша", — заявил мэр.На видео видно, как Дьюрич в сопровождении полицейских прибыл в общежитие украинских рабочих и потребовал от них отправиться на родину, чтобы "воевать с чеченцами".Дьюрича добавил, что пока он руководит Керепешом, он не потерпит притеснений молодых девушек, а также будет бороться с другими преступлениями. Мэр также потребовал от полиции решительных действий для защиты местных жителей.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более 5 миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
https://ria.ru/20230416/bezhentsy-1865674571.html
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в мире, европа, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, венгрия, украина
В мире, Европа, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Венгрия, Украина
Разъяренный венгерский мэр выгнал украинцев после нападений на женщин
Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать на родину после нападений на женщин
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, преследовавших местных девушек. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсетях, сообщает index.hu
.
Дьюрич объяснил, что из местного общежития рабочих поступило две жалобы на то, что гастарбайтеры из украинского Закарпатья изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Мэр отметил, что не намерен терпеть такие случаи.
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"Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша", — заявил мэр.
На видео видно, как Дьюрич в сопровождении полицейских прибыл в общежитие украинских рабочих и потребовал от них отправиться на родину, чтобы "воевать с чеченцами".
Дьюрича добавил, что пока он руководит Керепешом, он не потерпит притеснений молодых девушек, а также будет бороться с другими преступлениями. Мэр также потребовал от полиции решительных действий для защиты местных жителей.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН
по делам беженцев (УВКБ
), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу
приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более 5 миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
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