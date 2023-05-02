https://ria.ru/20230502/melitopol-1869169811.html
В Мелитополе совершили покушение на замначальника ГУ МВД по Запорожью
В Мелитополе совершили покушение на замначальника ГУ МВД по Запорожью - РИА Новости, 02.05.2023
В Мелитополе совершили покушение на замначальника ГУ МВД по Запорожью
Заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области получил ранения при взрыве в Мелитополе, сообщил Следственный комитет России. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:51
2023-05-02T14:51
2023-05-02T16:40
происшествия
мелитополь
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская область
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области получил ранения при взрыве в Мелитополе, сообщил Следственный комитет России."Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области (часть один статьи 222.1 и статья 317 УК России)", — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что взрывное устройство заложили у жилого дома по улице Пирогова. Его привели в действие, когда полицейский открыл ворота, направляясь на работу. В результате мужчину госпитализировали.Сейчас специалисты устанавливают причастных к совершению преступления и допрашивают очевидцев. По изъятым с места происшествия предметам проведут судебные экспертизы.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В прошлый четверг неизвестное взрывное устройство сработало у подъезда многоквартирного дома. В результате двое полицейских получили ранения, один из них впоследствии скончался.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.Россия сегодня контролирует более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший административный центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230502/provokatsii-1869055128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф), запорожская область
Происшествия, Мелитополь, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область
В Мелитополе совершили покушение на замначальника ГУ МВД по Запорожью
СКР: в Мелитополе совершили покушение на замначальника ГУ МВД по Запорожской области