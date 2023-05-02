https://ria.ru/20230502/medved-1869122559.html
В Бурятии медведь напал на мужчину
В Бурятии медведь напал на мужчину - РИА Новости, 02.05.2023
В Бурятии медведь напал на мужчину
Специалисты Бурприроднадзора проводят проверку в Прибайкальском районе Бурятии, где медведь напал на мужчину, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:50
2023-05-02T12:50
2023-05-02T12:50
происшествия
прибайкальский район
республика бурятия
животные
медведь
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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УЛАН-УДЭ, 2 мая – РИА Новости. Специалисты Бурприроднадзора проводят проверку в Прибайкальском районе Бурятии, где медведь напал на мужчину, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. Ранее в вайбер-чате "Прибайкалье-инфо. 24/7" появилась информация о том, что 2 мая около 10.00 (5.00 мск) в пяти километрах от села Покровка на лесной деляне медведь напал на мужчину. С рваной раной головы, укусом правого локтя и груди мужчина был госпитализирован в районную больницу. Его жизни ничего не угрожает. "Сейчас в районе работают сотрудники Бурприроднадзора. Специалисты проведут необходимый комплекс мероприятий согласно законодательству", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В Бурприроднадзоре отметили, что нападение на людей для медведей не свойственно. За последние десять лет в республике зафиксировано лишь три таких случая. Они могут происходить, если человек встретился с медведицей, которая защищает своих медвежат, или если медведю помешали на месте прикормки хищника или рядом с добычей. По данным государственного мониторинга, в Бурятии обитает 6016 особей медведя, что составляет одну особь на пять тысяч гектаров охотничьих угодий. Максимально допустимое значение плотности популяции медведя по утвержденным нормам составляет полторы особи. Численность популяции медведя в Бурятии ниже норматива более, чем в семь раз и резких скачков роста их популяции не наблюдается. В ведомстве напомнили, что в Бурятии доступ в лес запрещен. С 4 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим.
https://ria.ru/20230425/altay-1867699233.html
https://ria.ru/20230420/medvezhonok-1866560990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прибайкальский район, республика бурятия, животные, медведь, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Прибайкальский район, Республика Бурятия, Животные, медведь, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Бурятии медведь напал на мужчину
Природнадзор проводит проверку после нападения медведя на мужчину в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 2 мая – РИА Новости.
Специалисты Бурприроднадзора проводят проверку в Прибайкальском районе Бурятии, где медведь напал на мужчину, сообщает
во вторник пресс-служба ведомства.
Ранее в вайбер-чате "Прибайкалье-инфо. 24/7" появилась информация о том, что 2 мая около 10.00 (5.00 мск) в пяти километрах от села Покровка на лесной деляне медведь напал на мужчину. С рваной раной головы, укусом правого локтя и груди мужчина был госпитализирован в районную больницу. Его жизни ничего не угрожает.
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"Сейчас в районе работают сотрудники Бурприроднадзора. Специалисты проведут необходимый комплекс мероприятий согласно законодательству", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В Бурприроднадзоре отметили, что нападение на людей для медведей не свойственно. За последние десять лет в республике зафиксировано лишь три таких случая. Они могут происходить, если человек встретился с медведицей, которая защищает своих медвежат, или если медведю помешали на месте прикормки хищника или рядом с добычей.
По данным государственного мониторинга, в Бурятии обитает 6016 особей медведя, что составляет одну особь на пять тысяч гектаров охотничьих угодий. Максимально допустимое значение плотности популяции медведя по утвержденным нормам составляет полторы особи. Численность популяции медведя в Бурятии ниже норматива более, чем в семь раз и резких скачков роста их популяции не наблюдается.
В ведомстве напомнили, что в Бурятии доступ в лес запрещен. С 4 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим.
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