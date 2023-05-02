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Задействованных в спецоперации военных обучат управлять роботами "Маркер"

Задействованных в спецоперации военных обучат управлять роботами "Маркер" - РИА Новости, 02.05.2023

Задействованных в спецоперации военных обучат управлять роботами "Маркер"

Российских военных, задействованных в зоне специальной военной операции, в ближайшем будущем обучат управлению перспективными боевыми роботами "Маркер", они... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T03:17

2023-05-02T03:17

2023-05-02T03:17

евгений дудоров

безопасность

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российских военных, задействованных в зоне специальной военной операции, в ближайшем будущем обучат управлению перспективными боевыми роботами "Маркер", они смогут действовать автономно на расстоянии в десятки километров, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров. Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что "Маркеры", которые будут запущены в серийное производство, получат на вооружение мощный противотанковый комплекс "Корнет", управляемая ракета которого способна пробить более 1 метра брони, а также малоразмерные дроны-камикадзе БАС-80, которые можно будет запускать с данной платформы "роями" по 100 единиц. "В ближайшем будущем нам будет необходимо передать весь функционал управления тем подразделениям, которые будут эксплуатировать "Маркеры" на поле боя. Мы стремимся к тому, чтобы для управления группировкой из 2-3 или даже 5 таких роботов было достаточно всего одного оператора. Мы можем направить робота на 50 или даже на 80 километров, и он вернётся назад, так как речь идёт не о дистанционно управляемой, а об автономной машине", - сказал Дудоров. Собеседник агентства отметил, что сегодня помимо ПТРК "Корнет-Д1" роботы "Маркер" испытываются и с другими образцами вооружений, в том числе пулемётами калибра 7,62 миллиметра, гранатомётами АГС-17 и АГС-30, а также беспилотниками: дронами-камикадзе БАС-80 и привязными коптерами для разведки и целеуказания.

https://ria.ru/20230418/marker-1865960843.html

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евгений дудоров, безопасность