https://ria.ru/20230502/mariupol-1869179102.html
Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году
Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году - РИА Новости, 02.05.2023
Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году
Все объекты Мариуполя в этом году будут подключены к отоплению по полноценной схеме, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:19
2023-05-02T15:19
2023-05-02T15:36
марат хуснуллин
мариуполь
общество
гуково
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Все объекты Мариуполя в этом году будут подключены к отоплению по полноценной схеме, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи участвует в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Президент спросил Хуснуллина о ситуации с расширением пункта пропуска Гуково и других.Вице-премьер уточнил, что в прошлом году смогли подключить только 1,1 тысячи объектов. "В этом году все дома будут подключены к теплу", - пообещал он.
https://ria.ru/20230427/mariupol-1868071164.html
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марат хуснуллин, мариуполь, общество, гуково, владимир путин
Марат Хуснуллин, Мариуполь, Общество, Гуково, Владимир Путин
Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году
Хуснуллин: все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полноценной схеме в 2023 году