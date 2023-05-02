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Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году - РИА Новости, 02.05.2023
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15:19 02.05.2023 (обновлено: 15:36 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/mariupol-1869179102.html
Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году
Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году - РИА Новости, 02.05.2023
Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году
Все объекты Мариуполя в этом году будут подключены к отоплению по полноценной схеме, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:19
2023-05-02T15:36
марат хуснуллин
мариуполь
общество
гуково
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Все объекты Мариуполя в этом году будут подключены к отоплению по полноценной схеме, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи участвует в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Президент спросил Хуснуллина о ситуации с расширением пункта пропуска Гуково и других.Вице-премьер уточнил, что в прошлом году смогли подключить только 1,1 тысячи объектов. "В этом году все дома будут подключены к теплу", - пообещал он.
https://ria.ru/20230427/mariupol-1868071164.html
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марат хуснуллин, мариуполь, общество, гуково, владимир путин
Марат Хуснуллин, Мариуполь, Общество, Гуково, Владимир Путин
Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году

Хуснуллин: все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полноценной схеме в 2023 году

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Мариуполе
Вид на жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Вид на жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Все объекты Мариуполя в этом году будут подключены к отоплению по полноценной схеме, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи участвует в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Президент спросил Хуснуллина о ситуации с расширением пункта пропуска Гуково и других.
«
"Могу сказать хорошие новости. В этом году мы полностью беремся 1829 объектов подключить по полноценной схеме к теплу", - сказал Хуснуллин во время церемонии.
Вице-премьер уточнил, что в прошлом году смогли подключить только 1,1 тысячи объектов. "В этом году все дома будут подключены к теплу", - пообещал он.
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Марат ХуснуллинМариупольОбществоГуковоВладимир Путин
 
 
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