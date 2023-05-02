https://ria.ru/20230502/marinka-1869043896.html
Российский боец рассказал о желании солдат ВСУ бежать с позиций в Марьинке
Российский боец рассказал о желании солдат ВСУ бежать с позиций в Марьинке - РИА Новости, 02.05.2023
Российский боец рассказал о желании солдат ВСУ бежать с позиций в Марьинке
Российский военнослужащий Южной группировки войск, мотострелок с позывным Кореец, сообщил РИА Новости, что, находясь в нескольких метрах от противника, слышал... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T03:23
2023-05-02T03:23
2023-05-02T10:15
специальная военная операция на украине
денис пушилин
вадим астафьев
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Российский военнослужащий Южной группировки войск, мотострелок с позывным Кореец, сообщил РИА Новости, что, находясь в нескольких метрах от противника, слышал разговоры украинских силовиков, что они хотят оставить свои позиции в Марьинке (ДНР).Ранее врио главы республики Денис Пушилин заявил, что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем российских сил, освобождено подавляющее большинство кварталов. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев заявил РИА Новости в пятницу, что российские военнослужащие сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в ДНР, в том числе в районе Марьинки."Я получил ранение в результате штурма, противник отработал из гранатомета. Понял, что откатываться (отходить. — Прим. ред.) нет возможности, они продолжают простреливать пути отхода. Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию", — рассказал Кореец.Собеседник агентства уточнил, что слышал разговор пяти человек. Все они говорили на украинском языке — о том, что не понимают, зачем сюда пришли, и если бы не один из них, уже давно покинули бы позицию."Думаю под нашим контролем 80 процентов поселка, противник ведет себя немного тише", — добавил военнослужащий.
https://ria.ru/20230428/marinka-1868547304.html
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Мотострелок с позывным Кореец о планах противника
Российский военнослужащий Южной группировки войск, мотострелок с позывным "Кореец", сообщил РИА Новости, что, находясь в нескольких метрах от противника, слышал разговоры украинских силовиков, что они хотят оставить свои позиции в Марьинке (ДНР).
2023-05-02T03:23
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денис пушилин, вадим астафьев, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Вадим Астафьев, Россия, Донецкая Народная Республика
Российский боец рассказал о желании солдат ВСУ бежать с позиций в Марьинке
Боец с позывным Кореец: украинские силовики хотят бежать со своих позиций в Марьинке
ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Российский военнослужащий Южной группировки войск, мотострелок с позывным Кореец, сообщил РИА Новости, что, находясь в нескольких метрах от противника, слышал разговоры украинских силовиков, что они хотят оставить свои позиции в Марьинке (ДНР).
Ранее врио главы республики Денис Пушилин
заявил, что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем российских сил, освобождено подавляющее большинство кварталов. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев
заявил РИА Новости в пятницу, что российские военнослужащие сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в ДНР, в том числе в районе Марьинки.
Российским военным осталось несколько кварталов до освобождения Марьинки
"Я получил ранение в результате штурма, противник отработал из гранатомета. Понял, что откатываться (отходить. — Прим. ред.) нет возможности, они продолжают простреливать пути отхода. Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию", — рассказал Кореец.
Собеседник агентства уточнил, что слышал разговор пяти человек. Все они говорили на украинском языке — о том, что не понимают, зачем сюда пришли, и если бы не один из них, уже давно покинули бы позицию.
"Думаю под нашим контролем 80 процентов поселка, противник ведет себя немного тише", — добавил военнослужащий.
Российские войска нанесли удары по украинским опорным пунктам под Марьинкой