https://ria.ru/20230502/malosolov-1869122990.html
Биография Андрея Малосолова
Биография Андрея Малосолова - РИА Новости, 02.05.2023
Биография Андрея Малосолова
Журналист и общественный деятель Андрей Малосолов родился 4 января 1973 года в Москве. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:01
2023-05-02T13:01
2023-05-02T13:01
андрей малосолов
справки
россия
москва
олимпийский комитет россии (окр)
жемчужина
спорт
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Журналист и общественный деятель Андрей Малосолов родился 4 января 1973 года в Москве.В разное время был спортивным и политическим обозревателем газет "Версия", "Комсомольская правда", "Российская газета", интернет-портала onedivision.ru.С 1995 по 2005 год работал в информационном агентстве РИА Новости. В качестве военкора освещал события первой Чеченской кампании и конфликта в Югославии.С 1998 года по 2005 год работал в правительственном пуле и в пуле министра обороны РФ Сергея Иванова.С 2005 года по 2010 год возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза.В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков – первое общероссийское объединение болельщиков (в 2016 году оно было расформировано). В 2010 году занял пост директора по PR и маркетингу в ФК "Жемчужина".В феврале 2012 года был назначен на должность заместителя руководителя управления по спецпроектам автономной некоммерческой организации под эгидой ОКР "Спорт высших достижений".Андрей Малосолов преподавал спортивный маркетинг и менеджмент в Государственном университете управления и в Московском финансово-промышленном университете "Синергия".Работал на радио, был автором передач "Час РФС" и "Жемчужина-Сочи" на "РадиоСпорт FM". Был руководителем и ведущим программы ФанZона на TVJam.Андрей Малосолов был активным футбольным болельщиком, болел за московский футбольный клуб ЦСКА. В 1990 году он основал "Русский Фан-Вестник" – первое фанатское издание современной России. Малосолов также вел большое количество проектов в интернете, активно участвовал в обсуждении законодательных инициатив, связанных с болельщиками и безопасностью спортивных мероприятий.В ночь на 2 мая 2023 года Андрей Малосолов скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей малосолов, справки, россия, москва, олимпийский комитет россии (окр), жемчужина, спорт
Андрей Малосолов, Справки, Россия, Москва, Олимпийский комитет России (ОКР), Жемчужина, Спорт
Журналист и общественный деятель Андрей Малосолов родился 4 января 1973 года в Москве.
В разное время был спортивным и политическим обозревателем
газет "Версия", "Комсомольская правда", "Российская газета", интернет-портала onedivision.ru.
С 1995 по 2005 год работал
в информационном агентстве РИА Новости. В качестве военкора освещал события первой Чеченской кампании и конфликта в Югославии.
С 1998 года по 2005 год работал в правительственном пуле и в пуле министра обороны РФ Сергея Иванова.
С 2005 года по 2010 год возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза.
В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал
Всероссийское объединение болельщиков – первое общероссийское объединение болельщиков (в 2016 году оно было расформировано).
В 2010 году занял пост директора по PR
и маркетингу в ФК "Жемчужина".
В феврале 2012 года был назначен на должность заместителя руководителя управления по спецпроектам автономной некоммерческой организации под эгидой ОКР "Спорт высших достижений".
Андрей Малосолов преподавал спортивный маркетинг и менеджмент в Государственном университете управления и в Московском финансово-промышленном университете "Синергия".
Работал на радио, был автором передач "Час РФС" и "Жемчужина-Сочи" на "РадиоСпорт FM". Был руководителем и ведущим программы ФанZона на TVJam.
Андрей Малосолов был активным футбольным болельщиком
, болел за московский футбольный клуб ЦСКА. В 1990 году он основал "Русский Фан-Вестник" – первое фанатское издание современной России.
Малосолов также вел большое количество проектов в интернете, активно участвовал в обсуждении законодательных инициатив, связанных с болельщиками и безопасностью спортивных мероприятий.
В ночь на 2 мая 2023 года Андрей Малосолов скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников