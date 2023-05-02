https://ria.ru/20230502/malosolov-1869122990.html

Биография Андрея Малосолова

Биография Андрея Малосолова - РИА Новости, 02.05.2023

Биография Андрея Малосолова

Журналист и общественный деятель Андрей Малосолов родился 4 января 1973 года в Москве. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:01

2023-05-02T13:01

2023-05-02T13:01

андрей малосолов

справки

россия

москва

олимпийский комитет россии (окр)

жемчужина

спорт

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Журналист и общественный деятель Андрей Малосолов родился 4 января 1973 года в Москве.В разное время был спортивным и политическим обозревателем газет "Версия", "Комсомольская правда", "Российская газета", интернет-портала onedivision.ru.С 1995 по 2005 год работал в информационном агентстве РИА Новости. В качестве военкора освещал события первой Чеченской кампании и конфликта в Югославии.С 1998 года по 2005 год работал в правительственном пуле и в пуле министра обороны РФ Сергея Иванова.С 2005 года по 2010 год возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза.В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков – первое общероссийское объединение болельщиков (в 2016 году оно было расформировано). В 2010 году занял пост директора по PR и маркетингу в ФК "Жемчужина".В феврале 2012 года был назначен на должность заместителя руководителя управления по спецпроектам автономной некоммерческой организации под эгидой ОКР "Спорт высших достижений".Андрей Малосолов преподавал спортивный маркетинг и менеджмент в Государственном университете управления и в Московском финансово-промышленном университете "Синергия".Работал на радио, был автором передач "Час РФС" и "Жемчужина-Сочи" на "РадиоСпорт FM". Был руководителем и ведущим программы ФанZона на TVJam.Андрей Малосолов был активным футбольным болельщиком, болел за московский футбольный клуб ЦСКА. В 1990 году он основал "Русский Фан-Вестник" – первое фанатское издание современной России. Малосолов также вел большое количество проектов в интернете, активно участвовал в обсуждении законодательных инициатив, связанных с болельщиками и безопасностью спортивных мероприятий.В ночь на 2 мая 2023 года Андрей Малосолов скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей малосолов, справки, россия, москва, олимпийский комитет россии (окр), жемчужина, спорт