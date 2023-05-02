https://ria.ru/20230502/makeevka-1869147235.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:39

2023-05-02T13:39

2023-05-02T13:39

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:25 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.

макеевка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

макеевка, донецкая народная республика