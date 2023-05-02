https://ria.ru/20230502/makeevka-1869147235.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:39
2023-05-02T13:39
2023-05-02T13:39
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:25 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке