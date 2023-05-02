https://ria.ru/20230502/makeevka-1869145374.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке

Украинские войска в 13.30 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:30

2023-05-02T13:30

2023-05-02T13:44

в мире

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Кроме того, в 13.25 украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20230502/propavshie-1869128761.html

макеевка

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк