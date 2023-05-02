https://ria.ru/20230502/makeevka-1869145374.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке
Украинские войска в 13.30 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:30
2023-05-02T13:30
2023-05-02T13:44
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Кроме того, в 13.25 украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230502/propavshie-1869128761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке