https://ria.ru/20230502/leopard-1869064228.html

В Германии осознали участь "Леопардов" на Украине

В Германии осознали участь "Леопардов" на Украине - РИА Новости, 02.05.2023

В Германии осознали участь "Леопардов" на Украине

Российские вооруженные силы владеют несколькими способами уничтожения немецких танков Leopard, отправленных Украине, сообщила газета Bild. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:45

2023-05-02T09:45

2023-05-02T10:29

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские вооруженные силы владеют несколькими способами уничтожения немецких танков Leopard, отправленных Украине, сообщила газета Bild.По словам автора статьи Бьорна Стритцеля, Россия обладает минимум тремя опасными системами вооружений, которые угрожают немецкой военной технике на службе киевского режима: противотанковыми управляемыми ракетами, минами и собственными танками.Также Стритцель уточнил, что против "Леопардов" могут использоваться достаточно распространенные противотанковые мины ТМ-62 и их более продвинутые версии. Кроме того, он подчеркнул, что российские боевые машины представляют для немецкой техники большую опасность."Современные российские основные боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с мощными системами наведения на цель, безусловно, не отстают от "Леопардов", а новейшие ракеты, выпущенные из пушки 2А46 (125 миллиметров), также пробивают броню "Леопарда 2А6", — пояснил он.Согласно информации западных оборонных ведомств, Украина получила 14 Leopard 2A4 из Польши; более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов; по восемь Leopard 2A4 из Канады и Норвегии; шесть Leopard 2A4 из Испании; 18 Leopard 2A6 из Германии и три — из Португалии.

https://ria.ru/20230427/proryv-1868139102.html

https://ria.ru/20230425/armata-1867480069.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, германия, украина, россия, bild, т-72б3