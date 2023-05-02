В Германии осознали участь "Леопардов" на Украине
Bild назвала три способа уничтожения немецких танков Leopard на Украине
© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2 . Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские вооруженные силы владеют несколькими способами уничтожения немецких танков Leopard, отправленных Украине, сообщила газета Bild.
По словам автора статьи Бьорна Стритцеля, Россия обладает минимум тремя опасными системами вооружений, которые угрожают немецкой военной технике на службе киевского режима: противотанковыми управляемыми ракетами, минами и собственными танками.
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"Вероятно, самую большую угрозу для "Леопардов" представляют современные противотанковые управляемые ракеты. <...> Более новые российские модели были специально разработаны для борьбы с танками, такими как "Леопард — 2": пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали", — заметил автор.
Также Стритцель уточнил, что против "Леопардов" могут использоваться достаточно распространенные противотанковые мины ТМ-62 и их более продвинутые версии. Кроме того, он подчеркнул, что российские боевые машины представляют для немецкой техники большую опасность.
"Современные российские основные боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с мощными системами наведения на цель, безусловно, не отстают от "Леопардов", а новейшие ракеты, выпущенные из пушки 2А46 (125 миллиметров), также пробивают броню "Леопарда 2А6", — пояснил он.
Согласно информации западных оборонных ведомств, Украина получила 14 Leopard 2A4 из Польши; более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов; по восемь Leopard 2A4 из Канады и Норвегии; шесть Leopard 2A4 из Испании; 18 Leopard 2A6 из Германии и три — из Португалии.