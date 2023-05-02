Рейтинг@Mail.ru
Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:34 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/lavra-1869242120.html
Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику
Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику - РИА Новости, 02.05.2023
Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику
Комиссия министерства культуры Украины передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов лавры, сообщили во вторник в министерстве. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:34
2023-05-02T18:34
религия
киево-печерская лавра
ситуация вокруг упц
украина
киев
в мире
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов лавры, сообщили во вторник в министерстве. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что во вторник комиссия минкультуры планирует проверить пять корпусов, в понедельник представители комиссии осмотрели семь объектов, один из которых опечатали. По данным издания, завершить работу на территории лавры члены комиссии планируют до 15 мая. "На протяжении 1 и 2 мая 2023 года комиссия по приему-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование заповедника 16 корпусов. Это памятники как национального, так и местного значения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В сообщении говорится, что представители монастыря обеспечили комиссии доступ в помещения. "Помещения находятся в удовлетворительном состоянии", - добавляется в сообщении. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230501/namestnik-1869026444.html
https://ria.ru/20230430/lavra-1868827736.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_71eb146954a19903316445a433abcf73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киево-печерская лавра, ситуация вокруг упц, украина, киев, в мире, религия
Религия, Киево-Печерская Лавра, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киев, В мире, Религия
Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику

В Минкультуры Украины заявили, что 16 корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов лавры, сообщили во вторник в министерстве.
Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что во вторник комиссия минкультуры планирует проверить пять корпусов, в понедельник представители комиссии осмотрели семь объектов, один из которых опечатали. По данным издания, завершить работу на территории лавры члены комиссии планируют до 15 мая.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции
1 мая, 21:22
"На протяжении 1 и 2 мая 2023 года комиссия по приему-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование заповедника 16 корпусов. Это памятники как национального, так и местного значения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что представители монастыря обеспечили комиссии доступ в помещения. "Помещения находятся в удовлетворительном состоянии", - добавляется в сообщении.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Ситуация в Киево-Печерской лавре
Депутат Рады обратился к главе МВД из-за "рейдерских атак" на лавру
30 апреля, 12:24
 
РелигияКиево-Печерская ЛавраСитуация вокруг УПЦУкраинаКиевВ миреРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала