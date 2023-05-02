https://ria.ru/20230502/lavra-1869242120.html

Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику

Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику - РИА Новости, 02.05.2023

Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику

Комиссия министерства культуры Украины передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов лавры, сообщили во вторник в министерстве. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:34

2023-05-02T18:34

2023-05-02T18:34

религия

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов лавры, сообщили во вторник в министерстве. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что во вторник комиссия минкультуры планирует проверить пять корпусов, в понедельник представители комиссии осмотрели семь объектов, один из которых опечатали. По данным издания, завершить работу на территории лавры члены комиссии планируют до 15 мая. "На протяжении 1 и 2 мая 2023 года комиссия по приему-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование заповедника 16 корпусов. Это памятники как национального, так и местного значения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В сообщении говорится, что представители монастыря обеспечили комиссии доступ в помещения. "Помещения находятся в удовлетворительном состоянии", - добавляется в сообщении. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230501/namestnik-1869026444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

киево-печерская лавра, ситуация вокруг упц, украина, киев, в мире, религия