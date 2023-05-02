https://ria.ru/20230502/lavra-1869242120.html
Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику
Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику - РИА Новости, 02.05.2023
Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику
Комиссия министерства культуры Украины передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов лавры, сообщили во вторник в министерстве. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:34
2023-05-02T18:34
2023-05-02T18:34
религия
киево-печерская лавра
ситуация вокруг упц
украина
киев
в мире
религия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов лавры, сообщили во вторник в министерстве. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что во вторник комиссия минкультуры планирует проверить пять корпусов, в понедельник представители комиссии осмотрели семь объектов, один из которых опечатали. По данным издания, завершить работу на территории лавры члены комиссии планируют до 15 мая. "На протяжении 1 и 2 мая 2023 года комиссия по приему-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование заповедника 16 корпусов. Это памятники как национального, так и местного значения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В сообщении говорится, что представители монастыря обеспечили комиссии доступ в помещения. "Помещения находятся в удовлетворительном состоянии", - добавляется в сообщении. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230501/namestnik-1869026444.html
https://ria.ru/20230430/lavra-1868827736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киево-печерская лавра, ситуация вокруг упц, украина, киев, в мире, религия
Религия, Киево-Печерская Лавра, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киев, В мире, Религия
Шестнадцать корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику
В Минкультуры Украины заявили, что 16 корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Комиссия министерства культуры Украины передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов лавры, сообщили
во вторник в министерстве.
Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что во вторник комиссия минкультуры планирует проверить пять корпусов, в понедельник представители комиссии осмотрели семь объектов, один из которых опечатали. По данным издания, завершить работу на территории лавры члены комиссии планируют до 15 мая.
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"На протяжении 1 и 2 мая 2023 года комиссия по приему-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование заповедника 16 корпусов. Это памятники как национального, так и местного значения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что представители монастыря обеспечили комиссии доступ в помещения. "Помещения находятся в удовлетворительном состоянии", - добавляется в сообщении.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
.
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