https://ria.ru/20230502/kurs-1869202515.html

Рубль продолжил уверенный рост к основным валютам

Рубль продолжил уверенный рост к основным валютам - РИА Новости, 02.05.2023

Рубль продолжил уверенный рост к основным валютам

Рубль днем продолжает уверенно расти к основным торгуемым на Московской бирже валютам, развивая сильный разворотный импульс, полученный рынком в пятницу,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:44

2023-05-02T16:44

2023-05-02T16:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

валюта

экономика

россия

доллар

евро

юань

динамика курсов валют

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль днем продолжает уверенно расти к основным торгуемым на Московской бирже валютам, развивая сильный разворотный импульс, полученный рынком в пятницу, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.28 мск падал на 45 копеек, до 79,80 рубля, евро - на 1,18 рубля, до 87,50 рубля, юаня – на 11 копеек, до 11,48 рубля свидетельствуют данные Московской биржи. В пятницу доллар упал на 1,08 рубля, юань - на 12 копеек, евро - на 1,05 рубля. Объем торгов юанями во вторник составлял 53,4 миллиарда рублей против 27,9 миллиарда по евро и 88,2 миллиарда по доллару. Доллар при этом падал к рублю на 0,6%, юань – на 1%, евро - на 1,3%. Рубль сохраняет темпы роста Российская валюта во вторник продолжает уверенно расти, получив в пятницу сильный разворотный импульс. При этом внешний фон в виде дешевеющей на мировом рынке нефти не очень сильно влияет на курсовую динамику рубля. "Ситуация на мировых рынках в первой половине дня резко ухудшилась, но российская валюта продолжает проявлять отстраненность от внешних драйверов. Вероятно, от слабости нефти рубль защищают более растянутые во времени процессы, в первую очередь постепенное улучшение ситуации с притоком в страну иностранной валюты. Этому способствует сокращение дисконта в ценах на поставляемые из России товары, что увеличивает экспортную выручку", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В частности, Минфин РФ оценил, что средняя цена нефти Urals в апреле увеличилась на 22,5% по отношению к марту - до 58,63 доллара за баррель. Средняя цена марки Urals в январе-апреле 2023 года сложилась в размере 51,05 доллара. Стоимость нефти падает на 1,5% до 78,1 доллара за баррель сорта Brent. Цены на нефть перешли к снижению вскоре после публикации макроэкономических данных. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе еврозоны, по окончательной оценке, в апреле сократился до 45,8 пункта с 47,3 пункта в марте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 102,3 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках. Прогнозы Ориентиры для курсов доллара, евро и юаня на завершение текущих торгов: 79–81,5 рубля, 86,5–90,5 рубля и 11,3–11,7 рубля, соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В краткосрочной перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 78,5-82,5 рубля, считает Дмитрий Постоленко из УК "Первая". На фоне ожидаемого снижения импорта и покупок валюты населением (из-за слабого рубля и стабилизации госрасходов), рост объема сырьевых доходов, налогов и продаж валюты экспортерами может ослабить доллар на горизонте 3-6 месяцев - до 74-76 рублей, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

https://ria.ru/20230502/dollar-1869047012.html

https://ria.ru/20230501/dollar-1869009595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

валюта, экономика, россия, доллар, евро, юань, динамика курсов валют, курс рубля, курс доллара, московская биржа