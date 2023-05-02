https://ria.ru/20230502/krizis-1869199465.html

Гутерреш назвал гуманитарный кризис в Афганистане крупнейшим в мире

Гутерреш назвал гуманитарный кризис в Афганистане крупнейшим в мире - РИА Новости, 02.05.2023

Гутерреш назвал гуманитарный кризис в Афганистане крупнейшим в мире

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал кризис в Афганистане крупнейшим из гуманитарных кризисов в мире. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:29

2023-05-02T16:29

2023-05-02T16:29

в мире

афганистан

доха

россия

антониу гутерреш

оон

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395746_0:107:3335:1983_1920x0_80_0_0_9dbe861d66d729ac339b2c53a293d7ba.jpg

ООН, 2 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал кризис в Афганистане крупнейшим из гуманитарных кризисов в мире. "Сложно преувеличить тяжесть ситуации в Афганистане. Это крупнейший гуманитарный кризис в мире сегодня", - сказал он журналистам в Дохе по итогам встречи спецпосланников по Афганистану. По его словам, 97% афганцев живут в бедности. "Двум третям населения – 28 миллионам - будет нужна гуманитарная помощь в этом году, чтобы выжить", - указал генсек. Как отметил Гутерреш, 6 миллионов афганских детей, женщин и мужчин находятся в шаге от голода. "В то же время финансирование улетучивается. Наш план гуманитарного реагирования, который должен набрать 4,6 миллиарда долларов, получил лишь 294 миллиона – 6.4% от общей необходимой суммы", - пояснил он. Генсек также рассказал, что большинство сотрудников ООН в стране – афганцы. "И многие из них – женщины. Нынешний запрет на работу афганским женщинам в ООН и НПО неприемлем и подвергает жизни людей риску", - подчеркнул он. В Дохе прошла встреча Гутерреша и спецпосланников по Афганистану от ряда стран, в том числе России, Китая, США, Британии, Франции, Индии, Пакистана, ЕС, ОИС. Мероприятие нацелено на достижение точек соприкосновения по таким вопросам, как права человека, в частности права женщин и девочек, инклюзивное управление, противодействие терроризму и незаконному обороту наркотиков.

https://ria.ru/20230407/idiot-1863633692.html

https://ria.ru/20230407/afganistan-1863664336.html

афганистан

доха

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, доха, россия, антониу гутерреш, оон, евросоюз