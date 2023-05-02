https://ria.ru/20230502/krizis-1869199465.html
Гутерреш назвал гуманитарный кризис в Афганистане крупнейшим в мире
Гутерреш назвал гуманитарный кризис в Афганистане крупнейшим в мире - РИА Новости, 02.05.2023
Гутерреш назвал гуманитарный кризис в Афганистане крупнейшим в мире
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал кризис в Афганистане крупнейшим из гуманитарных кризисов в мире. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:29
2023-05-02T16:29
2023-05-02T16:29
в мире
афганистан
доха
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антониу гутерреш
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ООН, 2 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал кризис в Афганистане крупнейшим из гуманитарных кризисов в мире. "Сложно преувеличить тяжесть ситуации в Афганистане. Это крупнейший гуманитарный кризис в мире сегодня", - сказал он журналистам в Дохе по итогам встречи спецпосланников по Афганистану. По его словам, 97% афганцев живут в бедности. "Двум третям населения – 28 миллионам - будет нужна гуманитарная помощь в этом году, чтобы выжить", - указал генсек. Как отметил Гутерреш, 6 миллионов афганских детей, женщин и мужчин находятся в шаге от голода. "В то же время финансирование улетучивается. Наш план гуманитарного реагирования, который должен набрать 4,6 миллиарда долларов, получил лишь 294 миллиона – 6.4% от общей необходимой суммы", - пояснил он. Генсек также рассказал, что большинство сотрудников ООН в стране – афганцы. "И многие из них – женщины. Нынешний запрет на работу афганским женщинам в ООН и НПО неприемлем и подвергает жизни людей риску", - подчеркнул он. В Дохе прошла встреча Гутерреша и спецпосланников по Афганистану от ряда стран, в том числе России, Китая, США, Британии, Франции, Индии, Пакистана, ЕС, ОИС. Мероприятие нацелено на достижение точек соприкосновения по таким вопросам, как права человека, в частности права женщин и девочек, инклюзивное управление, противодействие терроризму и незаконному обороту наркотиков.
https://ria.ru/20230407/idiot-1863633692.html
https://ria.ru/20230407/afganistan-1863664336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, доха, россия, антониу гутерреш, оон, евросоюз
В мире, Афганистан, Доха, Россия, Антониу Гутерреш, ООН, Евросоюз
Гутерреш назвал гуманитарный кризис в Афганистане крупнейшим в мире
Генсек ООН Гутерреш назвал кризис в Афганистане крупнейшим из гуманитарных кризисов в мире
ООН, 2 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал кризис в Афганистане крупнейшим из гуманитарных кризисов в мире.
"Сложно преувеличить тяжесть ситуации в Афганистане. Это крупнейший гуманитарный кризис в мире сегодня", - сказал он журналистам в Дохе
по итогам встречи спецпосланников по Афганистану.
По его словам, 97% афганцев живут в бедности.
"Двум третям населения – 28 миллионам - будет нужна гуманитарная помощь в этом году, чтобы выжить", - указал генсек.
Как отметил Гутерреш, 6 миллионов афганских детей, женщин и мужчин находятся в шаге от голода.
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"В то же время финансирование улетучивается. Наш план гуманитарного реагирования, который должен набрать 4,6 миллиарда долларов, получил лишь 294 миллиона – 6.4% от общей необходимой суммы", - пояснил он.
Генсек также рассказал, что большинство сотрудников ООН в стране – афганцы.
"И многие из них – женщины. Нынешний запрет на работу афганским женщинам в ООН и НПО неприемлем и подвергает жизни людей риску", - подчеркнул он.
В Дохе прошла встреча Гутерреша и спецпосланников по Афганистану от ряда стран, в том числе России
, Китая
, США
, Британии, Франции
, Индии
, Пакистана
, ЕС
, ОИС. Мероприятие нацелено на достижение точек соприкосновения по таким вопросам, как права человека, в частности права женщин и девочек, инклюзивное управление, противодействие терроризму и незаконному обороту наркотиков.
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