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В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей - РИА Новости, 02.05.2023
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17:58 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/kouch-1869229375.html
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей - РИА Новости, 02.05.2023
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности, обусловленный растущими... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:58
2023-05-02T17:58
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
коуч
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности, обусловленный растущими случаями "злоупотребления доверием граждан", сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария. "Предусматривается создание "Единого реестра организаторов просветительской деятельности". Посредством использования реестра, возможно структурировать просветительскую деятельность, обеспечить её законность и транспарентность, повысить уровень осведомленности граждан, обеспечить доступность получения полной информации об организаторах просветительской деятельности и осуществляемой ими просветительской деятельности", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту. Целесообразность принятия законопроекта обусловлена растущим числом случаев злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний, также отмечается в сопроводительных документах. Изменения планируется внести в закон "Об образовании в Российской Федерации". "Создание реестра позволит упростить сбор аналитических данных при разработке стратегии развития образования и науки, а также окажет содействие ФНС России в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", - также отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
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россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), коуч
Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Федеральная налоговая служба (ФНС России), коуч
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей

В Госдуму внесли законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности, обусловленный растущими случаями "злоупотребления доверием граждан", сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.
"Предусматривается создание "Единого реестра организаторов просветительской деятельности". Посредством использования реестра, возможно структурировать просветительскую деятельность, обеспечить её законность и транспарентность, повысить уровень осведомленности граждан, обеспечить доступность получения полной информации об организаторах просветительской деятельности и осуществляемой ими просветительской деятельности", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
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Целесообразность принятия законопроекта обусловлена растущим числом случаев злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний, также отмечается в сопроводительных документах.
Изменения планируется внести в закон "Об образовании в Российской Федерации".
"Создание реестра позволит упростить сбор аналитических данных при разработке стратегии развития образования и науки, а также окажет содействие ФНС России в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", - также отмечается в пояснительной записке.
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РоссияБорис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПРОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС России)коуч
 
 
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