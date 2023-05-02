https://ria.ru/20230502/kouch-1869229375.html

В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей

В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей - РИА Новости, 02.05.2023

В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности, обусловленный растущими... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:58

2023-05-02T17:58

2023-05-02T17:58

россия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

коуч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности, обусловленный растущими случаями "злоупотребления доверием граждан", сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария. "Предусматривается создание "Единого реестра организаторов просветительской деятельности". Посредством использования реестра, возможно структурировать просветительскую деятельность, обеспечить её законность и транспарентность, повысить уровень осведомленности граждан, обеспечить доступность получения полной информации об организаторах просветительской деятельности и осуществляемой ими просветительской деятельности", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту. Целесообразность принятия законопроекта обусловлена растущим числом случаев злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний, также отмечается в сопроводительных документах. Изменения планируется внести в закон "Об образовании в Российской Федерации". "Создание реестра позволит упростить сбор аналитических данных при разработке стратегии развития образования и науки, а также окажет содействие ФНС России в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", - также отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), коуч