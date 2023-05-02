https://ria.ru/20230502/kouch-1869229375.html
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей - РИА Новости, 02.05.2023
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности, обусловленный растущими... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:58
2023-05-02T17:58
2023-05-02T17:58
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
коуч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности, обусловленный растущими случаями "злоупотребления доверием граждан", сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария. "Предусматривается создание "Единого реестра организаторов просветительской деятельности". Посредством использования реестра, возможно структурировать просветительскую деятельность, обеспечить её законность и транспарентность, повысить уровень осведомленности граждан, обеспечить доступность получения полной информации об организаторах просветительской деятельности и осуществляемой ими просветительской деятельности", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту. Целесообразность принятия законопроекта обусловлена растущим числом случаев злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний, также отмечается в сопроводительных документах. Изменения планируется внести в закон "Об образовании в Российской Федерации". "Создание реестра позволит упростить сбор аналитических данных при разработке стратегии развития образования и науки, а также окажет содействие ФНС России в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", - также отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), коуч
Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Федеральная налоговая служба (ФНС России), коуч
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности, обусловленный растущими случаями "злоупотребления доверием граждан", сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.
"Предусматривается создание "Единого реестра организаторов просветительской деятельности". Посредством использования реестра, возможно структурировать просветительскую деятельность, обеспечить её законность и транспарентность, повысить уровень осведомленности граждан, обеспечить доступность получения полной информации об организаторах просветительской деятельности и осуществляемой ими просветительской деятельности", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
Правоохранители применили секреты исполнения желаний от Елены Блиновской
Целесообразность принятия законопроекта обусловлена растущим числом случаев злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний, также отмечается в сопроводительных документах.
Изменения планируется внести в закон "Об образовании в Российской Федерации".
"Создание реестра позволит упростить сбор аналитических данных при разработке стратегии развития образования и науки, а также окажет содействие ФНС
России в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", - также отмечается в пояснительной записке.
"У следователей несколько вариантов". Что ждет Елену Блиновскую