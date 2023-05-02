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Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая - РИА Новости, 02.05.2023
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13:17 02.05.2023 (обновлено: 13:20 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/kosmos-1869137666.html
Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая
Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая - РИА Новости, 02.05.2023
Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат выход в открытый космос в ночь на 4 мая, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:17
2023-05-02T13:20
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат выход в открытый космос в ночь на 4 мая, сообщил "Роскосмос". "С 29 апреля по 1 мая по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-57) по российской программе, намеченному в ночь с 3 на 4 мая", - говорится в сообщении. Космонавты проверили, как функционируют различные гидросистемы и системы стыковки с бортом скафандров "Орлан-МКC" №4 и №5, а также убедились в герметичности скафандров и в наличии связи. Кроме того, космонавты провели замену кислородного баллона БК-3М в малом исследовательском модуле "Поиск", установили светильники, блоки питания и телекамеры на шлемы скафандров. Выход, изначально запланированный на 26 апреля, был перенесён на начало мая для более детальной проработки задач. В ходе работы в открытом космосе Прокопьев и Петелин перенесут шлюзовую камеру с модуля "Рассвет" на Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" с помощью руки-манипулятора ERA. Другой россиянин Андрей Федяев останется внутри станции и будет управлять манипулятором.
https://ria.ru/20230323/kikina-1860100819.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая

Российские космонавты Прокопьев и Петелин выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКосмонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат выход в открытый космос в ночь на 4 мая, сообщил "Роскосмос".
"С 29 апреля по 1 мая по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-57) по российской программе, намеченному в ночь с 3 на 4 мая", - говорится в сообщении.
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Космонавты проверили, как функционируют различные гидросистемы и системы стыковки с бортом скафандров "Орлан-МКC" №4 и №5, а также убедились в герметичности скафандров и в наличии связи. Кроме того, космонавты провели замену кислородного баллона БК-3М в малом исследовательском модуле "Поиск", установили светильники, блоки питания и телекамеры на шлемы скафандров.
Выход, изначально запланированный на 26 апреля, был перенесён на начало мая для более детальной проработки задач.
В ходе работы в открытом космосе Прокопьев и Петелин перенесут шлюзовую камеру с модуля "Рассвет" на Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" с помощью руки-манипулятора ERA. Другой россиянин Андрей Федяев останется внутри станции и будет управлять манипулятором.
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