https://ria.ru/20230502/kosmos-1869137666.html

Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая

Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая - РИА Новости, 02.05.2023

Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат выход в открытый космос в ночь на 4 мая, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:17

2023-05-02T13:17

2023-05-02T13:20

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат выход в открытый космос в ночь на 4 мая, сообщил "Роскосмос". "С 29 апреля по 1 мая по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-57) по российской программе, намеченному в ночь с 3 на 4 мая", - говорится в сообщении. Космонавты проверили, как функционируют различные гидросистемы и системы стыковки с бортом скафандров "Орлан-МКC" №4 и №5, а также убедились в герметичности скафандров и в наличии связи. Кроме того, космонавты провели замену кислородного баллона БК-3М в малом исследовательском модуле "Поиск", установили светильники, блоки питания и телекамеры на шлемы скафандров. Выход, изначально запланированный на 26 апреля, был перенесён на начало мая для более детальной проработки задач. В ходе работы в открытом космосе Прокопьев и Петелин перенесут шлюзовую камеру с модуля "Рассвет" на Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" с помощью руки-манипулятора ERA. Другой россиянин Андрей Федяев останется внутри станции и будет управлять манипулятором.

https://ria.ru/20230323/kikina-1860100819.html

https://ria.ru/20230419/kosmos-1866268309.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)