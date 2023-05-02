https://ria.ru/20230502/kosmos-1869060567.html
Будущее МКС определят частные игроки, заявил глава Space Foundation
Будущее МКС определят частные игроки, заявил глава Space Foundation - РИА Новости, 02.05.2023
Будущее МКС определят частные игроки, заявил глава Space Foundation
Будущее Международной космической станции (МКС) после 2030 года во многом будет определяться частными игроками этой отрасли, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:25
2023-05-02T09:25
2023-05-02T09:25
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Будущее Международной космической станции (МКС) после 2030 года во многом будет определяться частными игроками этой отрасли, заявил РИА Новости глава американской организации Space Foundation, отставной контр-адмирал ВМС США Том Зелибор. Space Foundation - авторитетная некоммерческая организация, занимающаяся популяризацией космических исследований, а также повышением осведомленности о крупных событиях в этой отрасли. "С точки зрения того, что произойдет с МКС после 2030 года, это будущее будет определяться, если не управляться, глобальной коммерческой космической отраслью", - сказал Зелибор. По его мнению, технологии и другие типы возможностей, которые предлагают сегодня частные игроки, "меняют правила игры для всех". "Доступность этих типов коммерческих ресурсов позволит не только повысить гибкость и расширить выбор, но также сформировать более индивидуальные подходы к удовлетворению нужд тех, кто желает попасть на околоземную орбиту для проведения исследований или доступа к другим возможностям", - уверен глава Space Foundation. Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать в скором времени перехода космической кооперации из государственной в коммерческую плоскость, Зелибор выразил похвалу разнообразным подходам, которые сегодня предлагает частный сектор в этой сфере. "Сегодня свыше 90 стран имеют доступ к космосу, и развитие коммерческой космической отрасли позволило сделать этот стремительный рост возможным. Разрешение коммерческим компаниями оказывать услуги в космической сфере позволяет гражданским космическим агентствам и организациям сосредоточиться на других важных задачах, что в противном случае было бы невозможно", - указал Зеибор. США, Европейский союз и Япония ранее заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года. Россия, со своей стороны, пока не определилась с окончательным сроком. Так, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов ранее докладывал президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, но позднее он же рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года.
https://ria.ru/20230428/mks-1868317746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, россия, япония, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, США, Россия, Япония, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос
Будущее МКС определят частные игроки, заявил глава Space Foundation
Глава Space Foundation: будущее МКС после 2030 года определят частные коммерческие игроки
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Будущее Международной космической станции (МКС) после 2030 года во многом будет определяться частными игроками этой отрасли, заявил РИА Новости глава американской организации Space Foundation, отставной контр-адмирал ВМС США Том Зелибор.
Space Foundation - авторитетная некоммерческая организация, занимающаяся популяризацией космических исследований, а также повышением осведомленности о крупных событиях в этой отрасли.
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"С точки зрения того, что произойдет с МКС после 2030 года, это будущее будет определяться, если не управляться, глобальной коммерческой космической отраслью", - сказал Зелибор.
По его мнению, технологии и другие типы возможностей, которые предлагают сегодня частные игроки, "меняют правила игры для всех". "Доступность этих типов коммерческих ресурсов позволит не только повысить гибкость и расширить выбор, но также сформировать более индивидуальные подходы к удовлетворению нужд тех, кто желает попасть на околоземную орбиту для проведения исследований или доступа к другим возможностям", - уверен глава Space Foundation.
Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать в скором времени перехода космической кооперации из государственной в коммерческую плоскость, Зелибор выразил похвалу разнообразным подходам, которые сегодня предлагает частный сектор в этой сфере.
"Сегодня свыше 90 стран имеют доступ к космосу, и развитие коммерческой космической отрасли позволило сделать этот стремительный рост возможным. Разрешение коммерческим компаниями оказывать услуги в космической сфере позволяет гражданским космическим агентствам и организациям сосредоточиться на других важных задачах, что в противном случае было бы невозможно", - указал Зеибор.
США, Европейский союз и Япония
ранее заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года. Россия
, со своей стороны, пока не определилась с окончательным сроком. Так, гендиректор "Роскосмоса
" Юрий Борисов
ранее докладывал президенту Владимиру Путину
о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, но позднее он же рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года.
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