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В Москве за сутки госпитализировали 53 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 53 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 02.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 53 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 353 случая COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:15
2023-05-02T11:15
2023-05-02T11:15
москва
коронавирус covid-19
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коронавирусы
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 353 случая COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне было выявлено 414 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 507 449 случаев коронавируса, выздоровели 3 318 244 человека, умерли 48 703 человека.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирусы, россия
Москва, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Коронавирусы, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 53 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 353 новых случая COVID-19, умерли восемь человек