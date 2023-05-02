https://ria.ru/20230502/korablik-1869236199.html
Основатель "Кораблика" стал владельцем 29,9 процента "Детского мира"
Основатель "Кораблика" стал владельцем 29,9 процента "Детского мира" - РИА Новости, 02.05.2023
Основатель "Кораблика" стал владельцем 29,9 процента "Детского мира"
Основатель сети магазинов "Кораблик" Алексей Зуев вместе с консорциумом инвесторов стал владельцем 29,9% группы компаний "Детский мир", следует из сообщения... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:18
2023-05-02T18:18
2023-05-02T18:34
экономика
россия
детский мир
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Основатель сети магазинов "Кораблик" Алексей Зуев вместе с консорциумом инвесторов стал владельцем 29,9% группы компаний "Детский мир", следует из сообщения "Детского мира". Уточняется, что свои доли им продали экс-члены совета директоров Павел Грачев и Михаил Стискин. Согласно пресс-релизу, Зуев приобрел 29,9 процента уставного капитала "Детского мира". Отмечается, что у Грачева и Стискина больше нет прямо или косвенно экономического интереса в компании. В пресс-службе крупнейшего российского ритейлера детских товаров РИА Новости уточнили, что Зуев ранее не владел долей в компании. Отмечается, что Грачев и Стискин покинули совет директоров "Детского мира" в октябре 2022 года и феврале 2023 года соответственно. Номинированного ими председателя совета директоров Владимира Климанова не включили в список кандидатов к избранию совета директоров на годовом общем собрании акционеров."Я убежден, что компания сможет и дальше укреплять свое отраслевое лидерство и реализовывать региональные амбиции, в то время как наша индустрия продолжает быстрыми темпами эволюционировать. Учитывая устойчивую бизнес-модель компании и ее значимость для всей российской отрасли детских товаров, я полностью разделяю направленность на органический рост и поддерживаю проводимую трансформацию "Детского мира" в частный бизнес", - приводятся в сообщении слова основателя сети "Кораблик". Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата, интернет-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По состоянию на 31 декабря управляет 1086 точками, расположенными в России, Казахстане и Белоруссии.
https://ria.ru/20230502/ekonomika-1869073174.html
https://ria.ru/20230317/zara-1858526841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, детский мир
Экономика, Россия, Детский мир
Основатель "Кораблика" стал владельцем 29,9 процента "Детского мира"
Основатель сети "Кораблик" Зуев приобрел 29,9% уставного капитала "Детского мира"
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Основатель сети магазинов "Кораблик" Алексей Зуев вместе с консорциумом инвесторов стал владельцем 29,9% группы компаний "Детский мир", следует из сообщения
"Детского мира".
Уточняется, что свои доли им продали экс-члены совета директоров Павел Грачев и Михаил Стискин. Согласно пресс-релизу, Зуев приобрел 29,9 процента уставного капитала "Детского мира".
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Отмечается, что у Грачева и Стискина больше нет прямо или косвенно экономического интереса в компании.
В пресс-службе крупнейшего российского ритейлера детских товаров РИА Новости уточнили, что Зуев ранее не владел долей в компании.
Отмечается, что Грачев и Стискин покинули совет директоров "Детского мира" в октябре 2022 года и феврале 2023 года соответственно. Номинированного ими председателя совета директоров Владимира Климанова не включили в список кандидатов к избранию совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
"Я убежден, что компания сможет и дальше укреплять свое отраслевое лидерство и реализовывать региональные амбиции, в то время как наша индустрия продолжает быстрыми темпами эволюционировать. Учитывая устойчивую бизнес-модель компании и ее значимость для всей российской отрасли детских товаров, я полностью разделяю направленность на органический рост и поддерживаю проводимую трансформацию "Детского мира" в частный бизнес", - приводятся в сообщении слова основателя сети "Кораблик".
Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата, интернет-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По состоянию на 31 декабря управляет 1086 точками, расположенными в России, Казахстане и Белоруссии.
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