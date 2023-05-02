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Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ - РИА Новости, 02.05.2023

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ

Из-за случая подозрения на корь у студента МГУ начато эпидемиологическое расследование, определён круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T21:48

2023-05-02T21:48

2023-05-02T21:55

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Из-за случая подозрения на корь у студента МГУ начато эпидемиологическое расследование, определён круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Москве. В связи с регистрацией случая подозрения на корь у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий, уточнили в ведомстве. "Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - говорится в сообщении.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь