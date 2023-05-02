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Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ - РИА Новости, 02.05.2023
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21:48 02.05.2023 (обновлено: 21:55 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/kor-1869283579.html
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ - РИА Новости, 02.05.2023
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ
Из-за случая подозрения на корь у студента МГУ начато эпидемиологическое расследование, определён круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:48
2023-05-02T21:55
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Из-за случая подозрения на корь у студента МГУ начато эпидемиологическое расследование, определён круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Москве. В связи с регистрацией случая подозрения на корь у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий, уточнили в ведомстве. "Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ

Роспотребнадзор принял исчерпывающие меры для недопущения распространения кори в МГУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Из-за случая подозрения на корь у студента МГУ начато эпидемиологическое расследование, определён круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Москве.
В связи с регистрацией случая подозрения на корь у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий, уточнили в ведомстве.
"Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Корь
 
 
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