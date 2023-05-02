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Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за кори - РИА Новости, 02.05.2023
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21:27 02.05.2023 (обновлено: 23:18 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/kor-1869281925.html
Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за кори
Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за кори - РИА Новости, 02.05.2023
Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за кори
Второй учебный корпус Московского государственного университета переходит на дистанционное обучение до 17 мая, следует из приказа, который имеется в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:27
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корь
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Второй учебный корпус Московского государственного университета переходит на дистанционное обучение до 17 мая, следует из приказа, который имеется в распоряжении РИА Новости.В свою очередь, в пресс-службе вуза в ответ на запрос РИА Новости добавили, что в МГУ выявили один случай заболевания корью. Там уточнили, что во втором учебном корпусе располагаются факультеты вычислительной математики и кибернетики, а также космических исследований и педагогического образования.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в апреле отмечала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. Случаи заболевания зарегистрировали в 44 субъектах, но оно "ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", поэтому "никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется". При этом, по ее словам, в стране три региона "не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями" кори.
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корь, здоровье - общество, мгу имени м. в. ломоносова
Корь, Здоровье - Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова
Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за кори

Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение до 17 мая из-за кори

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлавное здание МГУ на Воробьевых горах в Москве
Главное здание МГУ на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Главное здание МГУ на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Второй учебный корпус Московского государственного университета переходит на дистанционное обучение до 17 мая, следует из приказа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
«

"Деканам факультетов совместно с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений во втором учебном корпусе с 2 по 17 мая 2023 года включительно", — сказано в документе.

В свою очередь, в пресс-службе вуза в ответ на запрос РИА Новости добавили, что в МГУ выявили один случай заболевания корью. Там уточнили, что во втором учебном корпусе располагаются факультеты вычислительной математики и кибернетики, а также космических исследований и педагогического образования.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в апреле отмечала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. Случаи заболевания зарегистрировали в 44 субъектах, но оно "ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", поэтому "никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется". При этом, по ее словам, в стране три региона "не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями" кори.
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