Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за кори
Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение до 17 мая из-за кори
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлавное здание МГУ на Воробьевых горах в Москве
Главное здание МГУ на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Второй учебный корпус Московского государственного университета переходит на дистанционное обучение до 17 мая, следует из приказа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Деканам факультетов совместно с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений во втором учебном корпусе с 2 по 17 мая 2023 года включительно", — сказано в документе.
В свою очередь, в пресс-службе вуза в ответ на запрос РИА Новости добавили, что в МГУ выявили один случай заболевания корью. Там уточнили, что во втором учебном корпусе располагаются факультеты вычислительной математики и кибернетики, а также космических исследований и педагогического образования.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в апреле отмечала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. Случаи заболевания зарегистрировали в 44 субъектах, но оно "ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", поэтому "никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется". При этом, по ее словам, в стране три региона "не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями" кори.