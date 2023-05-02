https://ria.ru/20230502/kor-1869281925.html

Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за кори

Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за кори - РИА Новости, 02.05.2023

Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за кори

Второй учебный корпус Московского государственного университета переходит на дистанционное обучение до 17 мая, следует из приказа, который имеется в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T21:27

2023-05-02T21:27

2023-05-02T23:18

корь

здоровье - общество

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Второй учебный корпус Московского государственного университета переходит на дистанционное обучение до 17 мая, следует из приказа, который имеется в распоряжении РИА Новости.В свою очередь, в пресс-службе вуза в ответ на запрос РИА Новости добавили, что в МГУ выявили один случай заболевания корью. Там уточнили, что во втором учебном корпусе располагаются факультеты вычислительной математики и кибернетики, а также космических исследований и педагогического образования.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в апреле отмечала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. Случаи заболевания зарегистрировали в 44 субъектах, но оно "ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", поэтому "никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется". При этом, по ее словам, в стране три региона "не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями" кори.

https://ria.ru/20230426/kor-1867924809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

корь, здоровье - общество, мгу имени м. в. ломоносова