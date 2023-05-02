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Украинский посол попытался оправдаться за отсутствие контрнаступления - РИА Новости, 02.05.2023
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14:18 02.05.2023 (обновлено: 15:37 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/kontr-1869158503.html
Украинский посол попытался оправдаться за отсутствие контрнаступления
Украинский посол попытался оправдаться за отсутствие контрнаступления - РИА Новости, 02.05.2023
Украинский посол попытался оправдаться за отсутствие контрнаступления
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью для Sky News назвал плохую погоду причиной, по которой ВСУ не начинают контрнаступление. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:18
2023-05-02T15:37
в мире
украина
великобритания
артемовск
вадим пристайко
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью для Sky News назвал плохую погоду причиной, по которой ВСУ не начинают контрнаступление.Украинский дипломат пояснил, что даты начала обещанного весеннего контрнаступления не сообщаются из стратегических соображений, однако погода играет в этом вопросе ключевую роль.До этого Пристайко признал, что тема украинского кризиса постепенно уходит из фокуса внимания западных СМИ.В апреле замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления. Она заявила, что ВСУ проводят "активные штурмовые действия".Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869084960.html
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в мире, украина, великобритания, артемовск, вадим пристайко, денис шмыгаль, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Артемовск, Вадим Пристайко, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
Украинский посол попытался оправдаться за отсутствие контрнаступления

Посол Украины Пристайко: ВСУ не может начать контрнаступление из-за плохой погоды

© AP Photo / Efrem LukatskyПосол Украины в Великобритании Вадим Пристайко
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью для Sky News назвал плохую погоду причиной, по которой ВСУ не начинают контрнаступление.
Украинский дипломат пояснил, что даты начала обещанного весеннего контрнаступления не сообщаются из стратегических соображений, однако погода играет в этом вопросе ключевую роль.
«
"Погода, очевидно, пока не позволяет тяжелым танкам двигаться, обычная для весны на Украине грязь", — заявил дипломат.
До этого Пристайко признал, что тема украинского кризиса постепенно уходит из фокуса внимания западных СМИ.
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В апреле замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления. Она заявила, что ВСУ проводят "активные штурмовые действия".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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