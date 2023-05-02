https://ria.ru/20230502/kontr-1869158503.html

Украинский посол попытался оправдаться за отсутствие контрнаступления

Украинский посол попытался оправдаться за отсутствие контрнаступления - РИА Новости, 02.05.2023

Украинский посол попытался оправдаться за отсутствие контрнаступления

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью для Sky News назвал плохую погоду причиной, по которой ВСУ не начинают контрнаступление. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:18

2023-05-02T14:18

2023-05-02T15:37

в мире

украина

великобритания

артемовск

вадим пристайко

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью для Sky News назвал плохую погоду причиной, по которой ВСУ не начинают контрнаступление.Украинский дипломат пояснил, что даты начала обещанного весеннего контрнаступления не сообщаются из стратегических соображений, однако погода играет в этом вопросе ключевую роль.До этого Пристайко признал, что тема украинского кризиса постепенно уходит из фокуса внимания западных СМИ.В апреле замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления. Она заявила, что ВСУ проводят "активные штурмовые действия".Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869084960.html

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, великобритания, артемовск, вадим пристайко, денис шмыгаль, вооруженные силы украины