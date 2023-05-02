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Начальник Генштаба США считает риск конфликта России и НАТО очень реальным - РИА Новости, 02.05.2023
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20:30 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/konflikt-1869273313.html
Начальник Генштаба США считает риск конфликта России и НАТО очень реальным
Начальник Генштаба США считает риск конфликта России и НАТО очень реальным - РИА Новости, 02.05.2023
Начальник Генштаба США считает риск конфликта России и НАТО очень реальным
Риск эскалации вооруженного конфликта между НАТО и Россией является очень реальным, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:30
2023-05-02T20:30
марк милли
нато
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Риск эскалации вооруженного конфликта между НАТО и Россией является очень реальным, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. По мнению Милли, угроза эскалация связана с тем, что "войны являются высоко эмоциональными". "Каждый день мы рассчитываем вероятность эскалации в каждом своем действии или каждом действии россиян, потому что последствия эскалации настолько суровые и последствия вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Россией, или НАТО и Россией будут опустошающими для обеих сторон", - заключил военачальник.
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марк милли, нато, вооруженные силы сша, россия, в мире
Марк Милли, НАТО, Вооруженные силы США, Россия, В мире
Начальник Генштаба США считает риск конфликта России и НАТО очень реальным

Начальник Генштаба США Милли считает риск конфликта между Россией и НАТО очень реальным

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeПредседатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Риск эскалации вооруженного конфликта между НАТО и Россией является очень реальным, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
«
"НАТО и Соединенные Штаты не хотят войны с Россией… но вероятность эскалации очень реальна", - заявил он в интервью журналу Foreign Affairs, добавив, что "Украина точно не хочет увеличения масштаба конфликта".
По мнению Милли, угроза эскалация связана с тем, что "войны являются высоко эмоциональными".
"Каждый день мы рассчитываем вероятность эскалации в каждом своем действии или каждом действии россиян, потому что последствия эскалации настолько суровые и последствия вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Россией, или НАТО и Россией будут опустошающими для обеих сторон", - заключил военачальник.
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Марк МиллиНАТОВооруженные силы СШАРоссияВ мире
 
 
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