https://ria.ru/20230502/kino-1869188429.html

Киноакадемия пересмотрела правила вручения премии "Оскар" из-за соцсетей

Киноакадемия пересмотрела правила вручения премии "Оскар" из-за соцсетей - РИА Новости, 02.05.2023

Киноакадемия пересмотрела правила вручения премии "Оскар" из-за соцсетей

Академия кинематографических искусств и наук объявила о масштабном пересмотре правил вручения премии "Оскар", пишет The Guardian. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:27

2023-05-02T17:27

2023-05-02T17:27

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Академия кинематографических искусств и наук объявила о масштабном пересмотре правил вручения премии "Оскар", пишет The Guardian. Среди обновлений — запрет для голосующих на публичное обсуждение своих предпочтений. Им нельзя общаться с прессой даже анонимно. Члены Академии также не могут использовать соцсети, чтобы "поощрить или отговорить голосовать за фильм, актерскую работу или достижение".Изменения приняли после ряда инцидентов, связанных с промокампаниями на "Оскар-2023". Один из них — скандальная номинация Андреа Райзборо за роль в малоизвестном фильме "Ради Лесли". Ленту хвалили на своих страницах в соцсетях звезды Голливуда. Шарлиз Террон, Кейт Бланшетт, Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу поддержали коллегу публикациями в микроблогах во время голосования на определение номинантов. Такая активность некоторым показалась подозрительной. Киноакадемия отдельно рассматривала случай. Номинация в итоге у Райзборо осталась. Другой инцидент — пост Мишель Йео. Она разметила скрины из статьи Vogue. В публикации высоко оценили ее игру и объяснили, почему победить должна именно Йео, а не ее конкурентка — Кейт Бланшетт. Пост знаменитость удалила. Впоследствии Йео получила статуэтку. Осуждения вызвала и февральская вечеринка, которую устроил Джерри Брукхаймер, продюсер блокбастера "Топ Ган 2: Мэверик" с Томом Крузом. На ней было несколько человек, участвующих в оскаровском голосовании. А это противоречит уставу Киноакадемии. Премию "Оскар" вручили 13 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, оскар (премия), знаменитости, социальные сети, кейт бланшетт, дженнифер энистон, гвинет пэлтроу