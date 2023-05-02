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Киноакадемия пересмотрела правила вручения премии "Оскар" из-за соцсетей - РИА Новости, 02.05.2023
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Культура
 
17:27 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/kino-1869188429.html
Киноакадемия пересмотрела правила вручения премии "Оскар" из-за соцсетей
Киноакадемия пересмотрела правила вручения премии "Оскар" из-за соцсетей - РИА Новости, 02.05.2023
Киноакадемия пересмотрела правила вручения премии "Оскар" из-за соцсетей
Академия кинематографических искусств и наук объявила о масштабном пересмотре правил вручения премии "Оскар", пишет The Guardian. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:27
2023-05-02T17:27
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Академия кинематографических искусств и наук объявила о масштабном пересмотре правил вручения премии "Оскар", пишет The Guardian. Среди обновлений — запрет для голосующих на публичное обсуждение своих предпочтений. Им нельзя общаться с прессой даже анонимно. Члены Академии также не могут использовать соцсети, чтобы "поощрить или отговорить голосовать за фильм, актерскую работу или достижение".Изменения приняли после ряда инцидентов, связанных с промокампаниями на "Оскар-2023". Один из них — скандальная номинация Андреа Райзборо за роль в малоизвестном фильме "Ради Лесли". Ленту хвалили на своих страницах в соцсетях звезды Голливуда. Шарлиз Террон, Кейт Бланшетт, Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу поддержали коллегу публикациями в микроблогах во время голосования на определение номинантов. Такая активность некоторым показалась подозрительной. Киноакадемия отдельно рассматривала случай. Номинация в итоге у Райзборо осталась. Другой инцидент — пост Мишель Йео. Она разметила скрины из статьи Vogue. В публикации высоко оценили ее игру и объяснили, почему победить должна именно Йео, а не ее конкурентка — Кейт Бланшетт. Пост знаменитость удалила. Впоследствии Йео получила статуэтку. Осуждения вызвала и февральская вечеринка, которую устроил Джерри Брукхаймер, продюсер блокбастера "Топ Ган 2: Мэверик" с Томом Крузом. На ней было несколько человек, участвующих в оскаровском голосовании. А это противоречит уставу Киноакадемии. Премию "Оскар" вручили 13 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html
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новости культуры, оскар (премия), знаменитости, социальные сети, кейт бланшетт, дженнифер энистон, гвинет пэлтроу
Культура, Новости культуры, Оскар (премия), Знаменитости, Социальные сети, Кейт Бланшетт, Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу
Киноакадемия пересмотрела правила вручения премии "Оскар" из-за соцсетей

Киноакадемия пересмотрела правила вручения премии "Оскар" после скандалов из-за соцсетей

© AP Photo / Chris PizzelloЦеремония вручения награды киноакадемии США "Оскар"
Церемония вручения награды киноакадемии США Оскар - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Академия кинематографических искусств и наук объявила о масштабном пересмотре правил вручения премии "Оскар", пишет The Guardian.
Среди обновлений — запрет для голосующих на публичное обсуждение своих предпочтений. Им нельзя общаться с прессой даже анонимно. Члены Академии также не могут использовать соцсети, чтобы "поощрить или отговорить голосовать за фильм, актерскую работу или достижение".
Изменения приняли после ряда инцидентов, связанных с промокампаниями на "Оскар-2023". Один из них — скандальная номинация Андреа Райзборо за роль в малоизвестном фильме "Ради Лесли". Ленту хвалили на своих страницах в соцсетях звезды Голливуда. Шарлиз Террон, Кейт Бланшетт, Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу поддержали коллегу публикациями в микроблогах во время голосования на определение номинантов. Такая активность некоторым показалась подозрительной. Киноакадемия отдельно рассматривала случай. Номинация в итоге у Райзборо осталась.
Другой инцидент — пост Мишель Йео. Она разметила скрины из статьи Vogue. В публикации высоко оценили ее игру и объяснили, почему победить должна именно Йео, а не ее конкурентка — Кейт Бланшетт. Пост знаменитость удалила. Впоследствии Йео получила статуэтку.
Осуждения вызвала и февральская вечеринка, которую устроил Джерри Брукхаймер, продюсер блокбастера "Топ Ган 2: Мэверик" с Томом Крузом. На ней было несколько человек, участвующих в оскаровском голосовании. А это противоречит уставу Киноакадемии.
Премию "Оскар" вручили 13 марта 2023 года.
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КультураНовости культурыОскар (премия)ЗнаменитостиСоциальные сетиКейт БланшеттДженнифер ЭнистонГвинет Пэлтроу
 
 
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