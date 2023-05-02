https://ria.ru/20230502/kamchatka-1869082312.html

Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ

Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 02.05.2023

Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ

Гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ, выдворили с Камчатки, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:53

2023-05-02T10:53

2023-05-02T12:12

германия

камчатка

москва

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая — РИА Новости. Гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ, выдворили с Камчатки, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу. Елизовский городской суд, рассмотрев протокол по части семь статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), постановил оштрафовать его на 150 тысяч рублей с выдворением за пределы России. В суде иностранец свою вину признал. "Сотрудники камчатского управления Федеральной службы судебных приставов исполнили решение суда о выдворении осужденного за пропаганду ЛГБТ гражданина Германии за пределы страны", — говорится в сообщении. Во вторник приставы доставили его в Москву. Из столицы он в 17:00 вылетит авиарейсом в Стамбул, откуда уже направится в Германию, уточнили РИА Новости в УФФСП. Как сообщают интернет-порталы региона, такие как "Масс Медиа Камчатка" и "Новости Камчатка", 40-летний преподаватель из Германии Александр Даниель Рот, работающий в Министерстве образования Баден-Вюртемберга в должности координатора программы по немецкому языку, через соцсети зазывал к себе в номер отеля 25-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, предлагая тому интим. Это первый на Дальнем Востоке приговор по статье о пропаганде ЛГБТ, пишут региональные СМИ.

https://ria.ru/20230420/klub-1866653841.html

https://ria.ru/20230124/propaganda-1847081597.html

германия

камчатка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, камчатка, москва, происшествия