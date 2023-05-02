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Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 02.05.2023
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10:53 02.05.2023 (обновлено: 12:12 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/kamchatka-1869082312.html
Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ
Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 02.05.2023
Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ
Гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ, выдворили с Камчатки, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:53
2023-05-02T12:12
германия
камчатка
москва
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая — РИА Новости. Гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ, выдворили с Камчатки, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу. Елизовский городской суд, рассмотрев протокол по части семь статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), постановил оштрафовать его на 150 тысяч рублей с выдворением за пределы России. В суде иностранец свою вину признал. "Сотрудники камчатского управления Федеральной службы судебных приставов исполнили решение суда о выдворении осужденного за пропаганду ЛГБТ гражданина Германии за пределы страны", — говорится в сообщении. Во вторник приставы доставили его в Москву. Из столицы он в 17:00 вылетит авиарейсом в Стамбул, откуда уже направится в Германию, уточнили РИА Новости в УФФСП. Как сообщают интернет-порталы региона, такие как "Масс Медиа Камчатка" и "Новости Камчатка", 40-летний преподаватель из Германии Александр Даниель Рот, работающий в Министерстве образования Баден-Вюртемберга в должности координатора программы по немецкому языку, через соцсети зазывал к себе в номер отеля 25-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, предлагая тому интим. Это первый на Дальнем Востоке приговор по статье о пропаганде ЛГБТ, пишут региональные СМИ.
https://ria.ru/20230420/klub-1866653841.html
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германия, камчатка, москва, происшествия
Германия, Камчатка, Москва, Происшествия
Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ

Гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ, выдворили с Камчатки

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая — РИА Новости. Гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ, выдворили с Камчатки, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.
Елизовский городской суд, рассмотрев протокол по части семь статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), постановил оштрафовать его на 150 тысяч рублей с выдворением за пределы России. В суде иностранец свою вину признал.
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"Сотрудники камчатского управления Федеральной службы судебных приставов исполнили решение суда о выдворении осужденного за пропаганду ЛГБТ гражданина Германии за пределы страны", — говорится в сообщении.
Во вторник приставы доставили его в Москву. Из столицы он в 17:00 вылетит авиарейсом в Стамбул, откуда уже направится в Германию, уточнили РИА Новости в УФФСП.
Как сообщают интернет-порталы региона, такие как "Масс Медиа Камчатка" и "Новости Камчатка", 40-летний преподаватель из Германии Александр Даниель Рот, работающий в Министерстве образования Баден-Вюртемберга в должности координатора программы по немецкому языку, через соцсети зазывал к себе в номер отеля 25-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, предлагая тому интим. Это первый на Дальнем Востоке приговор по статье о пропаганде ЛГБТ, пишут региональные СМИ.
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