Преподавателя из Германии выдворили с Камчатки за пропаганду ЛГБТ
Гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ, выдворили с Камчатки
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая — РИА Новости. Гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ, выдворили с Камчатки, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.
Елизовский городской суд, рассмотрев протокол по части семь статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), постановил оштрафовать его на 150 тысяч рублей с выдворением за пределы России. В суде иностранец свою вину признал.
"Сотрудники камчатского управления Федеральной службы судебных приставов исполнили решение суда о выдворении осужденного за пропаганду ЛГБТ гражданина Германии за пределы страны", — говорится в сообщении.
Во вторник приставы доставили его в Москву. Из столицы он в 17:00 вылетит авиарейсом в Стамбул, откуда уже направится в Германию, уточнили РИА Новости в УФФСП.
Как сообщают интернет-порталы региона, такие как "Масс Медиа Камчатка" и "Новости Камчатка", 40-летний преподаватель из Германии Александр Даниель Рот, работающий в Министерстве образования Баден-Вюртемберга в должности координатора программы по немецкому языку, через соцсети зазывал к себе в номер отеля 25-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, предлагая тому интим. Это первый на Дальнем Востоке приговор по статье о пропаганде ЛГБТ, пишут региональные СМИ.