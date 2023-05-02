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По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа - РИА Новости, 02.05.2023
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07:20 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/izrail-1869050021.html
По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа
По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа - РИА Новости, 02.05.2023
По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа
Три ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа, сообщает израильская армия. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T07:20
2023-05-02T07:20
израиль
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа, сообщает израильская армия. Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включились на юге страны. "Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля и упали на открытой местности", - говорится в сообщении армии. Отмечается, что перехватчики не запускались.
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израиль, в мире
Израиль, В мире
По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа

Израильская армия: по Израилю были выпущены три ракеты из сектора Газа

© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля
Солдаты армии Израиля - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
Солдаты армии Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа, сообщает израильская армия.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включились на юге страны.
Зенитная самоходная установка Шилка на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии
00:14
"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля и упали на открытой местности", - говорится в сообщении армии. Отмечается, что перехватчики не запускались.
 
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