https://ria.ru/20230502/izrail-1869050021.html

По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа

По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа - РИА Новости, 02.05.2023

По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа

Три ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа, сообщает израильская армия. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T07:20

2023-05-02T07:20

2023-05-02T07:20

израиль

в мире

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа, сообщает израильская армия. Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включились на юге страны. "Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля и упали на открытой местности", - говорится в сообщении армии. Отмечается, что перехватчики не запускались.

https://ria.ru/20230502/izrail-1869038526.html

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