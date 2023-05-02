https://ria.ru/20230502/izrail-1869050021.html
По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа
По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа - РИА Новости, 02.05.2023
По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа
Три ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа, сообщает израильская армия. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T07:20
2023-05-02T07:20
2023-05-02T07:20
израиль
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа, сообщает израильская армия. Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включились на юге страны. "Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля и упали на открытой местности", - говорится в сообщении армии. Отмечается, что перехватчики не запускались.
https://ria.ru/20230502/izrail-1869038526.html
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израиль, в мире
По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа
Израильская армия: по Израилю были выпущены три ракеты из сектора Газа
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа, сообщает израильская армия.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включились на юге страны.
Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии
"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля и упали на открытой местности", - говорится в сообщении армии. Отмечается, что перехватчики не запускались.