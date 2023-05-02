https://ria.ru/20230502/inflyatsiya-1869108128.html
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов - РИА Новости, 02.05.2023
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:05
2023-05-02T12:05
2023-05-02T12:26
экономика
евростат
латвия
словакия
литва
цены на нефть
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.За апрель потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, выросли на 0,7%.Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 5,6% с 5,7%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне марта.Самая высокая годовая инфляция по итогам апреля была зафиксирована в Латвии (15%), Словакии (14%) и Литве (13,3%), самая низкая - в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%).
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экономика, евростат, латвия, словакия, литва, цены на нефть
Экономика, Евростат, Латвия, Словакия, Литва, Цены на нефть
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до семи процентов