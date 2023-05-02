https://ria.ru/20230502/imuschestvo-1869153147.html

Чиновникам могут запретить владеть имуществом в недружественных странах

Чиновникам могут запретить владеть имуществом в недружественных странах - РИА Новости, 02.05.2023

Чиновникам могут запретить владеть имуществом в недружественных странах

Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесла законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах, он... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:02

2023-05-02T14:02

2023-05-02T14:02

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесла законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах, он доступен в думской базе данных. "Проектом федерального закона предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия, в отношении круга лиц, установленного статьей 2… закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. К таким лицам относятся лица, замещающие или занимающие государственные должности Российской Федерации и субъектов РФ, отмечается в материалах. "В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжает только усиливаться", - также говорится в записке.

https://ria.ru/20230425/bashkiriya-1867500490.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр