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Чиновникам могут запретить владеть имуществом в недружественных странах
Чиновникам могут запретить владеть имуществом в недружественных странах - РИА Новости, 02.05.2023
Чиновникам могут запретить владеть имуществом в недружественных странах
Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесла законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах, он... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:02
2023-05-02T14:02
2023-05-02T14:02
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесла законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах, он доступен в думской базе данных. "Проектом федерального закона предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия, в отношении круга лиц, установленного статьей 2… закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. К таким лицам относятся лица, замещающие или занимающие государственные должности Российской Федерации и субъектов РФ, отмечается в материалах. "В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжает только усиливаться", - также говорится в записке.
https://ria.ru/20230425/bashkiriya-1867500490.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Чиновникам могут запретить владеть имуществом в недружественных странах
ЛДПР внесла законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесла законопроект
о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах, он доступен в думской базе данных.
"Проектом федерального закона предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия, в отношении круга лиц, установленного статьей 2… закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
К таким лицам относятся лица, замещающие или занимающие государственные должности Российской Федерации и субъектов РФ
, отмечается в материалах.
"В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжает только усиливаться", - также говорится в записке.
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