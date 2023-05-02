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В Ленинградском зоопарке родился детеныш игрунки - РИА Новости, 02.05.2023
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Хорошие новости
 
15:39 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/igrunki-1869184327.html
В Ленинградском зоопарке родился детеныш игрунки
В Ленинградском зоопарке родился детеныш игрунки - РИА Новости, 02.05.2023
В Ленинградском зоопарке родился детеныш игрунки
Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет детеныша у пары обыкновенных игрунок (семейство маленьких обезьян). РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:39
2023-05-02T15:39
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бразилия
санкт-петербург
россия
ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет детеныша у пары обыкновенных игрунок (семейство маленьких обезьян). "11 марта у самца Лусио и самки Хельги на свет появился малыш. Сейчас кроха растет с каждым днем, чтобы однажды стать таким же большим и сильным, как его родители. Если под словом "большим" мы подразумеваем среднее яблоко или грушу: взрослые особи весят до 400 грамм и 50 сантиметров в длину", - сообщает зоопарк в своем телеграм-канале. В природе эти обезьянки обитают в лесах Бразилии. "Новорожденный пушистик чувствует себя прекрасно. На своей спине его постоянно носят мама, папа и даже старший братишка Хьюго. С 1,5-годовалым братом у крохи получилась настоящая дружба: они много играют и возятся друг с другом", - отмечает зоопарк. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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бразилия, санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Бразилия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке родился детеныш игрунки

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении детеныша у пары обыкновенных игрунок

© Ленинградский зоопарк / TelegramДетеныш обыкновенной игрунки, появившийся на свет в Ленинградском зоопарке. Кадр видео
Детеныш обыкновенной игрунки, появившийся на свет в Ленинградском зоопарке. Кадр видео
© Ленинградский зоопарк / Telegram
Детеныш обыкновенной игрунки, появившийся на свет в Ленинградском зоопарке. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет детеныша у пары обыкновенных игрунок (семейство маленьких обезьян).
"11 марта у самца Лусио и самки Хельги на свет появился малыш. Сейчас кроха растет с каждым днем, чтобы однажды стать таким же большим и сильным, как его родители. Если под словом "большим" мы подразумеваем среднее яблоко или грушу: взрослые особи весят до 400 грамм и 50 сантиметров в длину", - сообщает зоопарк в своем телеграм-канале.
В природе эти обезьянки обитают в лесах Бразилии.
"Новорожденный пушистик чувствует себя прекрасно. На своей спине его постоянно носят мама, папа и даже старший братишка Хьюго. С 1,5-годовалым братом у крохи получилась настоящая дружба: они много играют и возятся друг с другом", - отмечает зоопарк.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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