https://ria.ru/20230502/gripp-1869177685.html
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 02.05.2023
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России почти на 8%, коронавирусной инфекцией – на 11%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:14
2023-05-02T15:14
2023-05-02T15:14
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России почти на 8%, коронавирусной инфекцией – на 11%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 11%, зарегистрировано 39,7 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230324/gripp-1860441522.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на восемь процентов