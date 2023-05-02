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Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 02.05.2023
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15:14 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/gripp-1869177685.html
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 02.05.2023
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России почти на 8%, коронавирусной инфекцией – на 11%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:14
2023-05-02T15:14
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России почти на 8%, коронавирусной инфекцией – на 11%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 11%, зарегистрировано 39,7 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", уточнили в ведомстве.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на восемь процентов

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России почти на 8%, коронавирусной инфекцией – на 11%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей снизилась почти на 8%, зарегистрировано 604 тысячи случаев. Доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 22,7%", - говорится в сообщении.
Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 11%, зарегистрировано 39,7 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", уточнили в ведомстве.
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