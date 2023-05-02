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В Мордовии офицер полиции получил условный срок за разглашение гостайны

В Мордовии офицер полиции получил условный срок за разглашение гостайны - РИА Новости, 02.05.2023

В Мордовии офицер полиции получил условный срок за разглашение гостайны

Подполковника полиции из Мордовии осудили на два года условно за разглашение государственной тайны, сообщает УФСБ России по республике. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:11

2023-05-02T16:11

2023-05-02T16:11

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Подполковника полиции из Мордовии осудили на два года условно за разглашение государственной тайны, сообщает УФСБ России по республике. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что сотрудник правоохранительных органов подготовил документ с грифом "секретно", с которым ознакомил людей, не имеющих допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Следственным отделом УФСБ в отношении подполковника полиции возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). "Решением Верховного суда Республики Мордовия бывший сотрудник полиции признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителей власти, на 2 года", - говорится в сообщении регионального управления ФСБ. По информации пресс-службы МВД по Мордовии, по результатам проведения служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

https://ria.ru/20221027/fsb-1827157361.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия