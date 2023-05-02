https://ria.ru/20230502/gosdolg-1869162686.html

СМИ: Маккарти принял приглашение Байдена обсудить потолок госдолга США

СМИ: Маккарти принял приглашение Байдена обсудить потолок госдолга США - РИА Новости, 02.05.2023

СМИ: Маккарти принял приглашение Байдена обсудить потолок госдолга США

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти принял приглашение президента США Джо Байдена на встречу для обсуждения потолка госдолга, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:29

2023-05-02T14:29

2023-05-02T14:32

в мире

попытки изменить потолок госдолга сша

джо байден

джанет йеллен

кевин маккарти

сша

экономика

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти принял приглашение президента США Джо Байдена на встречу для обсуждения потолка госдолга, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. Ранее пресс-служба американского лидера сообщила, что Байден пригласил четырех лидеров конгресса - лидеров большинства и меньшинства обеих палат - на встречу в Белом доме 9 мая. Байден не встречался с Маккарти с февраля, несмотря на то, что спикер палаты представителей неоднократно призывал его встретиться, чтобы обсудить меры сокращения бюджетных расходов и государственного долга в пакете с повышением потолка. Байден ранее отказывался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требовал, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом. Байден добивается от законодателей увеличения лимитов государственного долга, однако Маккарти увязывает решение этого вопроса с масштабным урезанием расходов бюджета. Министр финансов Джанет Йеллен ранее предупредила конгресс, что без повышения или приостановки действия потолка госдолга администрация США уже с 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать свои обязательства.

https://ria.ru/20230323/ssha-1859960160.html

https://ria.ru/20230412/gosdolg-1864793242.html

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в мире, попытки изменить потолок госдолга сша, джо байден, джанет йеллен, кевин маккарти, сша, экономика