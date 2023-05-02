https://ria.ru/20230502/gosdep-1869076351.html

Госдеп США отреагировал на атаки беспилотников по Крыму и Брянской области

Госдеп США отреагировал на атаки беспилотников по Крыму и Брянской области - РИА Новости, 02.05.2023

Госдеп США отреагировал на атаки беспилотников по Крыму и Брянской области

Госдеп США прокомментировал сообщения об атаках беспилотников на российские объекты. На эту тему во время брифинга высказался представитель Государственного... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:33

2023-05-02T10:33

2023-05-02T10:33

в мире

сша

севастополь

брянская область

михаил развожаев

александр богомаз

государственный департамент сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Госдеп США прокомментировал сообщения об атаках беспилотников на российские объекты. На эту тему во время брифинга высказался представитель Государственного департамента США Ведант Патель.Днем ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки вражеских БПЛА на внешнем рейде в Севастополе и уничтожении одного из них. 21 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет.Также представитель Госдепа пригрозил привлечь Россию к ответственности за начало специальной военной операции.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html

сша

севастополь

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, севастополь, брянская область, михаил развожаев, александр богомаз, государственный департамент сша, вооруженные силы украины