https://ria.ru/20230502/gosdep-1869076351.html
Госдеп США отреагировал на атаки беспилотников по Крыму и Брянской области
Госдеп США отреагировал на атаки беспилотников по Крыму и Брянской области - РИА Новости, 02.05.2023
Госдеп США отреагировал на атаки беспилотников по Крыму и Брянской области
Госдеп США прокомментировал сообщения об атаках беспилотников на российские объекты. На эту тему во время брифинга высказался представитель Государственного... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:33
2023-05-02T10:33
2023-05-02T10:33
в мире
сша
севастополь
брянская область
михаил развожаев
александр богомаз
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Госдеп США прокомментировал сообщения об атаках беспилотников на российские объекты. На эту тему во время брифинга высказался представитель Государственного департамента США Ведант Патель.Днем ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки вражеских БПЛА на внешнем рейде в Севастополе и уничтожении одного из них. 21 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет.Также представитель Госдепа пригрозил привлечь Россию к ответственности за начало специальной военной операции.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, севастополь, брянская область, михаил развожаев, александр богомаз, государственный департамент сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Севастополь, Брянская область, Михаил Развожаев, Александр Богомаз, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины
Госдеп США отреагировал на атаки беспилотников по Крыму и Брянской области
Госдеп США отреагировал на удары беспилотников по объектам в Крыму и Брянской области