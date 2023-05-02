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Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 02.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:07 02.05.2023 (обновлено: 13:22 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/gergiev-1869130237.html
Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 02.05.2023
Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:07
2023-05-02T13:22
культура
владимир путин
валерий гергиев
культура
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Гергиев отмечает во вторник 70-летие."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Гергиева Валерия Абисаловича", - говорится в указе.Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве, в 1972 году окончил училище искусств (ныне Владикавказский колледж искусств имени В. А. Гергиева) по классу фортепиано, в 1977 году – Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (класс теоретика дирижирования, профессора Ильи Мусина). В 1988 году Валерий Гергиев избран музыкальным руководителем Мариинского театра. В 1996 году стал его художественным руководителем – директором (приняв руководство оркестром, оперной и балетной труппами).Гергиев - народный артист России (1996), лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства (1993, 1998) и в области гуманитарной деятельности (2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001). Лауреат премии правительства России в области культуры (2015). Награжден орденами Дружбы (2000), орденом Александра Невского (2016).Под управлением Гергиева Симфонический оркестр Мариинского театра вышел на новый уровень, освоив не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар – все симфонии Людвига Бетховена, Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Сергея Прокофьева, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, а также сочинения Гектора Берлиоза, Антона Брукнера, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса и других.
https://ria.ru/20230327/muzyka-1860996025.html
https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html
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культура, владимир путин, валерий гергиев
Культура, Владимир Путин, Валерий Гергиев, Культура
Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил худрука Мариинки Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев
Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Гергиев отмечает во вторник 70-летие.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Гергиева Валерия Абисаловича", - говорится в указе.
Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве, в 1972 году окончил училище искусств (ныне Владикавказский колледж искусств имени В. А. Гергиева) по классу фортепиано, в 1977 году – Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (класс теоретика дирижирования, профессора Ильи Мусина). В 1988 году Валерий Гергиев избран музыкальным руководителем Мариинского театра. В 1996 году стал его художественным руководителем – директором (приняв руководство оркестром, оперной и балетной труппами).
Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев во время пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире
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Гергиев - народный артист России (1996), лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства (1993, 1998) и в области гуманитарной деятельности (2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001). Лауреат премии правительства России в области культуры (2015). Награжден орденами Дружбы (2000), орденом Александра Невского (2016).
Под управлением Гергиева Симфонический оркестр Мариинского театра вышел на новый уровень, освоив не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар – все симфонии Людвига Бетховена, Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Сергея Прокофьева, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, а также сочинения Гектора Берлиоза, Антона Брукнера, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса и других.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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Вчера, 08:00
 
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