https://ria.ru/20230502/gergiev-1869130237.html

Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 02.05.2023

Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:07

2023-05-02T13:07

2023-05-02T13:22

культура

владимир путин

валерий гергиев

культура

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Гергиев отмечает во вторник 70-летие."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Гергиева Валерия Абисаловича", - говорится в указе.Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве, в 1972 году окончил училище искусств (ныне Владикавказский колледж искусств имени В. А. Гергиева) по классу фортепиано, в 1977 году – Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (класс теоретика дирижирования, профессора Ильи Мусина). В 1988 году Валерий Гергиев избран музыкальным руководителем Мариинского театра. В 1996 году стал его художественным руководителем – директором (приняв руководство оркестром, оперной и балетной труппами).Гергиев - народный артист России (1996), лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства (1993, 1998) и в области гуманитарной деятельности (2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001). Лауреат премии правительства России в области культуры (2015). Награжден орденами Дружбы (2000), орденом Александра Невского (2016).Под управлением Гергиева Симфонический оркестр Мариинского театра вышел на новый уровень, освоив не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар – все симфонии Людвига Бетховена, Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Сергея Прокофьева, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, а также сочинения Гектора Берлиоза, Антона Брукнера, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса и других.

https://ria.ru/20230327/muzyka-1860996025.html

https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

культура, владимир путин, валерий гергиев