https://ria.ru/20230502/gaz-1869077778.html
Частные газодобывающие компании Украины хотят получить право экспорта в ЕС
Частные газодобывающие компании Украины хотят получить право экспорта в ЕС - РИА Новости, 02.05.2023
Частные газодобывающие компании Украины хотят получить право экспорта в ЕС
Частные газодобывающие компании Украины могут выжить в нынешних условиях только при открытии им экспорта в Европу, сообщили во вторник в Ассоциации... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:39
2023-05-02T10:39
2023-05-02T10:39
в мире
экономика
украина
евросоюз
укргаздобыча
нафтогаз украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Частные газодобывающие компании Украины могут выжить в нынешних условиях только при открытии им экспорта в Европу, сообщили во вторник в Ассоциации газодобывающих компаний страны. В конце декабря 2022 года кабинет министров Украины продлил запрет экспорта добытого в стране газа на 2023 год. Как сообщает издание "Украинские новости", в прошлом году Украина добыла 18,5 миллиарда кубометров газа: государственные компании - 14,3 миллиарда кубометров газа (доля 77%), независимые – 4,2 миллиарда кубометров (23%). Согласно материалу издания, конфликт на Украине существенно сократил потребность в газе, добываемом частными компаниями. "Из-за сокращения потребления газа и запрета его экспорта, независимые предприятия не могут в полном объеме реализовывать ресурс и вынуждены закачивать его в подземные хранилища для хранения", - сообщили в ассоциации изданию. В ассоциации подробные данные о добыче газа частными газодобывающими компаниями в 2023 году пока не разглашают. Отмечается, что падение спроса на сегодняшний день составляет более 50%, компании лишены возможности инвестировать в сектор, бурить скважины и увеличивать производство украинского газа. В ассоциации подчеркнули, что "открытие экспорта, хотя бы частичное, и выкуп газа украинской добычи" обеспечит полноценное функционирование рынка природного газа с равным доступом для всех участников. При этом некоторым частным компаниям удалось нарастить суточную добычу на 30-40%. В период с августа по октябрь 2022 года общая суточная добыча на Украине выросла на 2,5%. "Укргаздобыча" нарастила показатели на 0.5%, "Укрнефть" - на 3,1%, а независимые компании - на 9,1%, резюмировали в ассоциации. Ранее сообщалось ,что национальная компания "Нафтогаз Украины" с 26 апреля приступила к закупке газа у частных газодобывающих компаний на бирже.
https://ria.ru/20230425/gaz-1867606111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, украина, евросоюз, укргаздобыча, нафтогаз украины
В мире, Экономика, Украина, Евросоюз, Укргаздобыча, Нафтогаз Украины
Частные газодобывающие компании Украины хотят получить право экспорта в ЕС
Частные газодобывающие компании Украины заявили, что выживут только с правом экспорта в ЕС
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Частные газодобывающие компании Украины могут выжить в нынешних условиях только при открытии им экспорта в Европу, сообщили
во вторник в Ассоциации газодобывающих компаний страны.
В конце декабря 2022 года кабинет министров Украины продлил запрет экспорта добытого в стране газа на 2023 год. Как сообщает издание "Украинские новости", в прошлом году Украина добыла 18,5 миллиарда кубометров газа: государственные компании - 14,3 миллиарда кубометров газа (доля 77%), независимые – 4,2 миллиарда кубометров (23%).
Согласно материалу издания, конфликт на Украине существенно сократил потребность в газе, добываемом частными компаниями. "Из-за сокращения потребления газа и запрета его экспорта, независимые предприятия не могут в полном объеме реализовывать ресурс и вынуждены закачивать его в подземные хранилища для хранения", - сообщили в ассоциации изданию.
В ассоциации подробные данные о добыче газа частными газодобывающими компаниями в 2023 году пока не разглашают. Отмечается, что падение спроса на сегодняшний день составляет более 50%, компании лишены возможности инвестировать в сектор, бурить скважины и увеличивать производство украинского газа. В ассоциации подчеркнули, что "открытие экспорта, хотя бы частичное, и выкуп газа украинской добычи" обеспечит полноценное функционирование рынка природного газа с равным доступом для всех участников.
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При этом некоторым частным компаниям удалось нарастить суточную добычу на 30-40%. В период с августа по октябрь 2022 года общая суточная добыча на Украине выросла на 2,5%. "Укргаздобыча
" нарастила показатели на 0.5%, "Укрнефть" - на 3,1%, а независимые компании - на 9,1%, резюмировали в ассоциации.
Ранее сообщалось ,что национальная компания "Нафтогаз Украины"
с 26 апреля приступила к закупке газа у частных газодобывающих компаний на бирже.