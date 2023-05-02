https://ria.ru/20230502/gaz-1869069166.html
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 02.05.2023
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 39,8 миллиона кубометров на 2... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:05
2023-05-02T10:05
2023-05-02T10:05
экономика
украина
европа
россия
сергей куприянов
газпром
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 39,8 миллиона кубометров на 2 мая, а на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 39,8 миллионов кубометров на 2 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки. Однако с 4 января показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров в сутки. С 1 февраля показатель вновь перешел к росту, а 22 февраля вернулся к уровню конца года. Эксперты отмечали, что увеличение поставок связано со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день) в Европе. В мае же прошлого года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20230410/gaz-1864273473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, россия, сергей куприянов, газпром
Экономика, Украина, Европа, Россия, Сергей Куприянов, Газпром
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 39,8 миллиона кубометров
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 39,8 миллиона кубометров на 2 мая, а на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 39,8 миллионов кубометров на 2 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам.
С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки газа из России
через газотранспортную систему Украины в Европу
держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки. Однако с 4 января показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров в сутки.
С 1 февраля показатель вновь перешел к росту, а 22 февраля вернулся к уровню конца года. Эксперты отмечали, что увеличение поставок связано со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день) в Европе.
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В мае же прошлого года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР
). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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