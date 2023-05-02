https://ria.ru/20230502/gaubitsa-1869211190.html

Правительство Италии открестилось от сломанных самоходок, переданных Киеву

Правительство Италии открестилось от сломанных самоходок, переданных Киеву - РИА Новости, 02.05.2023

Правительство Италии открестилось от сломанных самоходок, переданных Киеву

Власти Италии отказались признавать ответственность за плачевное состояние переданных киевскому режиму в рамках программы снабжения Украины оружием со стороны... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:10

2023-05-02T17:10

2023-05-02T17:10

в мире

украина

италия

сша

нато

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Власти Италии отказались признавать ответственность за плачевное состояние переданных киевскому режиму в рамках программы снабжения Украины оружием со стороны НАТО, сообщила газета Il fatto Quotiiano.По информации журналистов, министерство обороны Италии подчеркнуло, что подбором оружия на передачу Украине занималось предыдущее правительство страны. Кроме того, в ведомстве добавили, что техобслуживанием ставших предметом недовольства Украины двадцати самоходных гаубиц M109L занимались в США.По изначальным планам, двадцать самоходок должны были быть дополнены на Украине американскими комплектующими. Однако детали из США либо не подошли итальянской технике, либо вовсе не были поставлены."Точно известно только то, что орудия простояли без дела несколько месяцев и теперь, похоже, их везут обратно, чтобы завершить необходимые ремонтные работы на территории Италии или Бельгии", — добавили в газете.На прошлой неделе информацией о нерабочем состоянии итальянских гаубиц поделилась газета Financial Times, ссылаясь на источник в украинском министерстве обороны.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868830503.html

https://ria.ru/20230429/sau-1868716870.html

украина

италия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, италия, сша, нато