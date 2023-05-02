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Правительство Италии открестилось от сломанных самоходок, переданных Киеву - РИА Новости, 02.05.2023
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17:10 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/gaubitsa-1869211190.html
Правительство Италии открестилось от сломанных самоходок, переданных Киеву
Правительство Италии открестилось от сломанных самоходок, переданных Киеву - РИА Новости, 02.05.2023
Правительство Италии открестилось от сломанных самоходок, переданных Киеву
Власти Италии отказались признавать ответственность за плачевное состояние переданных киевскому режиму в рамках программы снабжения Украины оружием со стороны... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:10
2023-05-02T17:10
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Власти Италии отказались признавать ответственность за плачевное состояние переданных киевскому режиму в рамках программы снабжения Украины оружием со стороны НАТО, сообщила газета Il fatto Quotiiano.По информации журналистов, министерство обороны Италии подчеркнуло, что подбором оружия на передачу Украине занималось предыдущее правительство страны. Кроме того, в ведомстве добавили, что техобслуживанием ставших предметом недовольства Украины двадцати самоходных гаубиц M109L занимались в США.По изначальным планам, двадцать самоходок должны были быть дополнены на Украине американскими комплектующими. Однако детали из США либо не подошли итальянской технике, либо вовсе не были поставлены."Точно известно только то, что орудия простояли без дела несколько месяцев и теперь, похоже, их везут обратно, чтобы завершить необходимые ремонтные работы на территории Италии или Бельгии", — добавили в газете.На прошлой неделе информацией о нерабочем состоянии итальянских гаубиц поделилась газета Financial Times, ссылаясь на источник в украинском министерстве обороны.
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868830503.html
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в мире, украина, италия, сша, нато
В мире, Украина, Италия, США, НАТО
Правительство Италии открестилось от сломанных самоходок, переданных Киеву

СМИ: в Италии не признали ответственность за состояние сломанных гаубиц, переданных Киеву

© Фото : Sgt. Julian PaduaCамоходная артиллерийская установка M109
Cамоходная артиллерийская установка M109 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Sgt. Julian Padua
Cамоходная артиллерийская установка M109. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Власти Италии отказались признавать ответственность за плачевное состояние переданных киевскому режиму в рамках программы снабжения Украины оружием со стороны НАТО, сообщила газета Il fatto Quotiiano.
По информации журналистов, министерство обороны Италии подчеркнуло, что подбором оружия на передачу Украине занималось предыдущее правительство страны. Кроме того, в ведомстве добавили, что техобслуживанием ставших предметом недовольства Украины двадцати самоходных гаубиц M109L занимались в США.
«
"Это устаревшие машины, которые в Италии не использовались. Именно по этой причине перед отправкой они были переданы американской компании для технического обслуживания, чтобы вернуть их в рабочее состояние. Возможно, как раз при прохождении технического обслуживания и возникла проблема. В любом случае, список поставок из Италии, перечень которых был составлен еще предыдущим правительством, насчитывает около сотни машин", — заявил журналистам источник в министерстве.
По изначальным планам, двадцать самоходок должны были быть дополнены на Украине американскими комплектующими. Однако детали из США либо не подошли итальянской технике, либо вовсе не были поставлены.
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"Точно известно только то, что орудия простояли без дела несколько месяцев и теперь, похоже, их везут обратно, чтобы завершить необходимые ремонтные работы на территории Италии или Бельгии", — добавили в газете.
На прошлой неделе информацией о нерабочем состоянии итальянских гаубиц поделилась газета Financial Times, ссылаясь на источник в украинском министерстве обороны.
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