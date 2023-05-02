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Минпромторг опроверг сообщения о дефиците фенола в России - РИА Новости, 02.05.2023
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10:19 02.05.2023 (обновлено: 10:26 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/fenol-1869073001.html
Минпромторг опроверг сообщения о дефиците фенола в России
Минпромторг опроверг сообщения о дефиците фенола в России - РИА Новости, 02.05.2023
Минпромторг опроверг сообщения о дефиците фенола в России
Минпромторг опроверг дефицит фенола в РФ, объем его производства был увеличен в связи с возросшей потребностью рынка, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:19
2023-05-02T10:26
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минпромторг опроверг дефицит фенола в РФ, объем его производства был увеличен в связи с возросшей потребностью рынка, сообщили РИА Новости в министерстве. Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что в стране возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры - фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий могут остановить выпуск или существенно поднять цены. "Производство фенола и ацетона в январе-марте работало стабильно, отгрузки продукции осуществлялись по запросу потребителей, в рамках согласованных контрактов. В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола. План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле. На май объем производства также будет увеличен под требования потребителей", - заявили в Минпромторге. При этом в ведомстве уточнили, что проведут работу по балансировке производства и экспорта. В Минпромторге также напомнили, что производство фенола в стране осуществляют четыре компании, суммарные мощности которых составляют порядка 325 тысяч тонн в год. "При этом расчетное внутреннее потребление фенола в России снизилось за 12 месяцев 2022 года (201,3 тысячи тонн) на 14% (-31,6 тысячи тонн) относительно 12 месяцев 2021 года", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230430/neft-1868816068.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг опроверг сообщения о дефиците фенола в России

Минпромторг: объем производства фенола был увеличен из-за возросшей потребности рынка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга
Стенд Минпромторга - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минпромторг опроверг дефицит фенола в РФ, объем его производства был увеличен в связи с возросшей потребностью рынка, сообщили РИА Новости в министерстве.
Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что в стране возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры - фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий могут остановить выпуск или существенно поднять цены.
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"Производство фенола и ацетона в январе-марте работало стабильно, отгрузки продукции осуществлялись по запросу потребителей, в рамках согласованных контрактов. В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола. План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле. На май объем производства также будет увеличен под требования потребителей", - заявили в Минпромторге.
При этом в ведомстве уточнили, что проведут работу по балансировке производства и экспорта.
В Минпромторге также напомнили, что производство фенола в стране осуществляют четыре компании, суммарные мощности которых составляют порядка 325 тысяч тонн в год. "При этом расчетное внутреннее потребление фенола в России снизилось за 12 месяцев 2022 года (201,3 тысячи тонн) на 14% (-31,6 тысячи тонн) относительно 12 месяцев 2021 года", - уточнили в пресс-службе.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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