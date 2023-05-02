https://ria.ru/20230502/fenol-1869073001.html

Минпромторг опроверг сообщения о дефиците фенола в России

Минпромторг опроверг сообщения о дефиците фенола в России - РИА Новости, 02.05.2023

Минпромторг опроверг сообщения о дефиците фенола в России

Минпромторг опроверг дефицит фенола в РФ, объем его производства был увеличен в связи с возросшей потребностью рынка, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:19

2023-05-02T10:19

2023-05-02T10:26

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минпромторг опроверг дефицит фенола в РФ, объем его производства был увеличен в связи с возросшей потребностью рынка, сообщили РИА Новости в министерстве. Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что в стране возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры - фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий могут остановить выпуск или существенно поднять цены. "Производство фенола и ацетона в январе-марте работало стабильно, отгрузки продукции осуществлялись по запросу потребителей, в рамках согласованных контрактов. В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола. План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле. На май объем производства также будет увеличен под требования потребителей", - заявили в Минпромторге. При этом в ведомстве уточнили, что проведут работу по балансировке производства и экспорта. В Минпромторге также напомнили, что производство фенола в стране осуществляют четыре компании, суммарные мощности которых составляют порядка 325 тысяч тонн в год. "При этом расчетное внутреннее потребление фенола в России снизилось за 12 месяцев 2022 года (201,3 тысячи тонн) на 14% (-31,6 тысячи тонн) относительно 12 месяцев 2021 года", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230430/neft-1868816068.html

https://ria.ru/20230428/oborot-1868495521.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)