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Кулеба считает, что передача F-16 будет зависеть от итогов контрнаступления - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/f-16-1869148166.html
Кулеба считает, что передача F-16 будет зависеть от итогов контрнаступления
Кулеба считает, что передача F-16 будет зависеть от итогов контрнаступления - РИА Новости, 02.05.2023
Кулеба считает, что передача F-16 будет зависеть от итогов контрнаступления
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:43
2023-05-02T13:43
специальная военная операция на украине
украина
в мире
нато
f-16
мид украины
вооруженные силы украины
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления. "Мы получим самолёты F-16. Вопрос времени. Это наша работа и работа команды президента, чтобы мы сделали это как можно быстрее. Думаю, это решение (о предоставлении Киеву истребителей – ред.) ... будет привязано к результатам контрнаступления", - сказал Кулеба в эфире украинской телепрограммы "Завтрак с "1+1". По его словам, если бы у Украины были F-16 уже сейчас, контрнаступление "было бы намного более быстрым". Ранее Кулеба заявлял, что поставка Киеву американских истребителей F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию конфликта. Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230501/nastuplenie-1868952054.html
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украина, в мире, нато, f-16, мид украины, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, НАТО, F-16, МИД Украины, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба считает, что передача F-16 будет зависеть от итогов контрнаступления

Кулеба: решение о передаче Киеву F-16 будет привязано к результатам контрнаступления ВСУ

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления.
"Мы получим самолёты F-16. Вопрос времени. Это наша работа и работа команды президента, чтобы мы сделали это как можно быстрее. Думаю, это решение (о предоставлении Киеву истребителей – ред.) ... будет привязано к результатам контрнаступления", - сказал Кулеба в эфире украинской телепрограммы "Завтрак с "1+1". По его словам, если бы у Украины были F-16 уже сейчас, контрнаступление "было бы намного более быстрым".
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Ранее Кулеба заявлял, что поставка Киеву американских истребителей F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию конфликта. Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреНАТОF-16МИД УкраиныВооруженные силы УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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