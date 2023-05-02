https://ria.ru/20230502/f-16-1869148166.html

Кулеба считает, что передача F-16 будет зависеть от итогов контрнаступления

Кулеба считает, что передача F-16 будет зависеть от итогов контрнаступления - РИА Новости, 02.05.2023

Кулеба считает, что передача F-16 будет зависеть от итогов контрнаступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:43

2023-05-02T13:43

2023-05-02T13:43

специальная военная операция на украине

украина

в мире

нато

f-16

мид украины

вооруженные силы украины

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473857_0:61:2905:1695_1920x0_80_0_0_ab45c59dffad0189fc5c89fee9cb7c69.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления. "Мы получим самолёты F-16. Вопрос времени. Это наша работа и работа команды президента, чтобы мы сделали это как можно быстрее. Думаю, это решение (о предоставлении Киеву истребителей – ред.) ... будет привязано к результатам контрнаступления", - сказал Кулеба в эфире украинской телепрограммы "Завтрак с "1+1". По его словам, если бы у Украины были F-16 уже сейчас, контрнаступление "было бы намного более быстрым". Ранее Кулеба заявлял, что поставка Киеву американских истребителей F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию конфликта. Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230501/nastuplenie-1868952054.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, нато, f-16, мид украины, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр