https://ria.ru/20230502/evrosoyuz-1869268376.html
Евросоюз недостоин Нобелевской премии мира, считают в парламенте Венгрии
Евросоюз недостоин Нобелевской премии мира, считают в парламенте Венгрии - РИА Новости, 02.05.2023
Евросоюз недостоин Нобелевской премии мира, считают в парламенте Венгрии
Евросоюз недостоин Нобелевской премии мира, полученной в 2012 году, поскольку отправляет оружие Украине по указке иностранных сверхдержав, награду следовало бы... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:58
2023-05-02T19:58
2023-05-02T19:59
в мире
венгрия
евросоюз
украина
нобелевская премия мира
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БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Евросоюз недостоин Нобелевской премии мира, полученной в 2012 году, поскольку отправляет оружие Украине по указке иностранных сверхдержав, награду следовало бы передать Венгрии и Ватикану за миротворческую позицию, заявил депутат венгерского парламента Иштван Шимичко. "В нынешней ситуации, когда Евросоюз, обслуживая интересы иностранных сверхдержав, призывает собственные государства-члены поставлять оружие, а посредством совместных закупок боеприпасов сосредотачивается на вооружении самой Украины", - сказал Шимичко перед началом заседания парламента. Депутат напомнил, что Евросоюз был награжден Нобелевской премией мира 11 лет назад, в 2012 году. "Сегодня, когда военные ястребы наводняют Брюссель и пишутся сценарии войны, о мире речь не идет", - подчеркнул он. "Сегодняшний Евросоюз стал недостоин Нобелевской премии мира. Поэтому я уважительно прошу Евросоюз, даже призываю Евросоюз вернуть Нобелевскую премию мира, потому что он ее не заслуживает, потому что стал недостоин ее. Я вижу еще одну возможность: может быть, передать его Ватикану или Венгрии, венграм, так как мы единственные, кто говорит о немедленном прекращении огня, и мы выступаем за мир", - сказал Шимичко. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что в настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам Сийярто, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20230424/boepripasy-1867440638.html
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в мире, венгрия, евросоюз, украина, нобелевская премия мира
В мире, Венгрия, Евросоюз, Украина, Нобелевская премия мира
Евросоюз недостоин Нобелевской премии мира, считают в парламенте Венгрии
В Будапеште считают, что ЕС недостоин Нобелевской премии мира из-за поставок оружия Киеву
БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Евросоюз недостоин Нобелевской премии мира, полученной в 2012 году, поскольку отправляет оружие Украине по указке иностранных сверхдержав, награду следовало бы передать Венгрии и Ватикану за миротворческую позицию, заявил депутат венгерского парламента Иштван Шимичко.
"В нынешней ситуации, когда Евросоюз, обслуживая интересы иностранных сверхдержав, призывает собственные государства-члены поставлять оружие, а посредством совместных закупок боеприпасов сосредотачивается на вооружении самой Украины", - сказал Шимичко перед началом заседания парламента.
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Депутат напомнил, что Евросоюз был награжден Нобелевской премией мира 11 лет назад, в 2012 году. "Сегодня, когда военные ястребы наводняют Брюссель
и пишутся сценарии войны, о мире речь не идет", - подчеркнул он.
"Сегодняшний Евросоюз стал недостоин Нобелевской премии мира. Поэтому я уважительно прошу Евросоюз, даже призываю Евросоюз вернуть Нобелевскую премию мира, потому что он ее не заслуживает, потому что стал недостоин ее. Я вижу еще одну возможность: может быть, передать его Ватикану или Венгрии, венграм, так как мы единственные, кто говорит о немедленном прекращении огня, и мы выступаем за мир", - сказал Шимичко.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
ранее заявил, что в настоящее время в Европе
только Будапешт
и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия
, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам Сийярто, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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